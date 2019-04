Tønder Festival afslører de sidste navne: Niels Hausgaard, Folkeklubben og 12 andre kunstnere fuldender årets program

Tønder Festival har med dagens offentliggørelse sluttet sig til den lange række af landets festivaler, der i disse dage løfter sløret for de allersidste navne til deres respektive programmer.

Størstedelen af navnene fra dagens musikpakke bringer et internationalt islæt til Tønder, og her er det især navne fra countrymusikkens moderland USA, der dominerer.

Navnene fra dagens offentliggørelse Ruston Kelly (US) Tyler Childers (US) Daniel Nordgren (SE) Folkeklubben (DK) Dervish (IRL) Ímar (SCO/IRL) Birds of Chicago (USA/CAN) Blair Dunlop (UK) Calum Stewart (SCO) Ian Noe (USA) Luke Winslow-King (USA) Niels Hausgaard (DK) The Unwanted (IRL/USA)

To af disse er Tyler Childers og Ruston Kelly, begge fra country-mekkaet Nashville. De har begge bevæget sig mod toppen af genren i hjemlandet med flere roste udgivelser.

Svenske Daniel Norgren - en fast gæst på festivalen - tager turen over Øresund, så han endnu en gang kan optræde med sit nordiske take på folk, blues og amerikansk singer-songerwriter-tradition.

Vores eget lille land er i undertal blandt de 14 nye kunstnere i dagens offentliggørelse, men der er dog blevet plads til to danske navne. Det ene er entertaineren, satirikeren og poeten Niels Hausgaard. Han fylder 75 i år, og det lover han at fejre med en særlig koncert i Tønder til august, lyder det fra festivalen.

Han får selskab af landsmændene fra Folkeklubben. Trioen udgav deres seneste plade ’Sort Tulipan’ i 2018, og den var Politikens anmelder Kim Skotte svært begejstret for. Han gav pladen fem hjerter og skrev bl.a.: »Der er både et dybt hug til mellemgulvet og så mange medrivende omkvæd på Folkeklubbens fjerde album, at trioen kunne sælge ud af dem«.

Dagens 14 offentliggjorte navne slutter sig til et program, der består af navne som John Prine (USA), Leslie Stevens (USA) og danske Savage Rose.

Festivalen afvikles fra 22.-25 august i Tønder. Se det fulde program her.