Nyt dansegulv og »instagramvenlig« mad på Strandvejen: Aqua-Lene åbner natklub og restaurant

For over 300 millioner år siden var Jordens kontinenter ikke adskilt, men derimod ét, samlet superkontinent. Det såkaldte ’Pangæa’.

Nu er superkontinentet tilsyneladende blevet en reference hos den nye nordsjællandske natklub, Pangea.

Om navnet er en slet skjult reference til, at klubben henvender sig til et modent publikum, står hen i det uvisse. Men bag klubben står Lene Nystrøm, bedre kendt som Aqua-Lene, og i en pressemeddelelse fortæller hun, at klubben henvender sig til »et veletableret publikum«.

Klubben, der er en kombination af restaurant og natklub, har til huse i Skovriderkroen i Charlottenlund.

Stedet åbner dørene første gang lørdag 11. maj, og der vil kun være åbent om lørdagen. Inspirationen er ifølge pressemeddelelsen hentet fra London, Paris og New York, og så er der angiveligt også et »touch af Marrakech« over indretningen.

»Instagramvenlige signaturretter«

Projektet er kommet op at stå i samarbejde med den erfarne branchemand, Kim Thurmann, der blandt andet stod bag kult-klubben NASA og cocktailbaren Dandy. Håbet er, at gæster kommer ind og spiser på Pangea og derefter danser hele natten og beholder sit stambord aftenen igennem.

»Vi kommer kun til at have åbent om lørdagen fra kl. 19:30, hvor vi ud på aftenen transformerer rummet og ’viben’ ved bl.a. at ændre belysningen og musikprofilen, der også bliver skubbet et par decibel op. Vi vil forføre folk til at feste og danse, når restaurantoplevelsen slutter og natten tager over - og vi stopper ikke før kl. fire om morgenen«, siger Kim Thurmann i pressemeddelelsen.

En fast dj står for musikken under middagsselskabet, mens dj Henri Matisse sætter gang i festen, når restauranten forvandles til natklub.

Stedet har plads til 200 gæster, og maden bliver serveret af blandt andre holdet bag MASH og Umami. De lover »instagramvenlige signaturretter« fra det japanske, spanske og italienske køkken.

Forbandelse hviler over stedet

Lene Nystrøm og Kim Thurmann er bestemt ikke de første, der forsøger at skabe Nordsjællands nye insted på Skovriderkroen.

Siden opførelsen af bygningen i 1937, har den været erklæret konkurs flere gange, og flere andre natklubentreprenører har med svingende held forsøgt at etablere stedet som Charlottenlunds eksklusive in-sted.

Restaurantkæden MASH har været fast inventar i kroens ene ende siden 2010. I de seneste år har klubber som Kysten og Club 2-35 huseret i natklubdelen.

I en kort overgang blev stedet brugt som venue for livetalkshows med bl.a. Jarl Friis-Mikkelsen og Dan Rachlin som værter.

Pangea, Strandvejen 235, Charlottenlund, åbner 11. maj. Restauranten er åben fra 19.30 til 22.30. Natklubben åbner 22.30 og lukker 04.00.