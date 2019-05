Disco tango à la Frederiksberg: Nu åbner Tommy Seebachs Plads

Hovedstaden har i forvejen en række celebre gader og pladser

H.C. Andersens Boulevard, Tove Ditlevsens Plads, Anker Jørgensens Plads for bare at nævne tre af dem.

Lørdag 11. maj får den folkekære sanger Tommy Seebach sin egen plads på Frederiksberg.

Tommy Seebachs Plads, som den kommer til at hedde, ligger på hjørnet af Godthåbsvej og Nordre Fasanvej. Det er tæt på Fuglebakkekvarteret, hvor Tommy Seebach i flere år boede med sin familie.

Foto: Mogens Berger Tommy Seebach stod bag hits som ’Krøller eller ej’, ’Disco Tango’ og ’Under stjernerne på himlen’.

Navneskiltet vil blive afsløret som en del af byfestivalen Frederiksberg Dage lørdag 11. maj kl. 14, hvor man er velkommen til at kigge forbi.

Forslaget om at opkalde en plads efter Tommy Seebach, som døde i 2003, 53 år gammel, blev vedtaget af Frederiksbergs by- og miljøudvalg i september sidste år.

»Jeg er rigtig glad for, at det langt om længe lykkedes at overbevise flertallet om, at en af Frederiksbergs stolte sønner skal mindes med en plads«, sagde Michael Vindfeldt (S), der er 2. viceborgmester på Frederiksberg, til TV 2 Lorry i september, efter forslaget blev vedtaget.

Flere kendte gader på vej

Der er flere af vores nationale ikoner, der i fremtiden kan få deres eget hyldeststed i København. For eksempel har næstformanden i vejnavnenævnet, Niels E. Bjerrum (S), foreslået at opkalde en vej efter selveste Kim Larsen

Og næstformanden i Københavns teknik- og miljøudvalg, Jakob Næsager (K), foreslog tilbage i februar at opkalde en plads i Indre By efter modeskaberen Margit Brandt.

Det er på hjørnet af Ny Østergade og Grønnegade midt i København, der har en navnløs plads, som Jakob Næsager mener bør opkaldes efter Margit Brandt.

»Jeg synes, det er virkelig dygtigt arbejde, hun har lavet, dels med at få skaffet en masse arbejdspladser, dels med at tage springet fra at være en national modedesigner til at gå internationalt«, sagde Jakob Næsager til Ibyen tidligere på året.

Hverken Kim Larsen eller Margit Brandt har fået tildelt deres egen plads af vejnavnenævnet endnu, og nu må de imidlertid se sig overhalet indenom af Tommy Seebach, der stod bag hits som ’Krøller eller ej’, ’Disco Tango’ og ’Under stjernerne på himlen’.

Tommy Seebachs Plads, lørdag 11. maj klokken 14, Frederiksberg Dage