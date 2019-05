Kære brevkasse: Kan man både have en fucking madkonto og et lidenskabeligt forhold?

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Kan man som par have en fucking madkonto og stadig have et lidenskabeligt forhold?

Kh. nervøs fyr

Gæsteredaktør Astrid Krag (S):

Kære nervøse fyr

Personligt har jeg aldrig haft en madkonto sammen med en kæreste. Det skyldes dog nok mest af alt, at min mand og jeg fandt sammen, da vi var tyve og enogtyve år, og at den slags praktik ikke havde indfundet sig i vores liv på det tidspunkt. Du kan have ret i, at det ikke emmer af erotik og sensuel mystik med sådan en madkonto, men jeg tror, at det handler om, hvordan man griber det an.

Man kan jo aftale, at de penge, der måtte være tilovers ved ugens udgang, fordi man faldt over et virkelig godt tilbud på skiveskåret rugbrød, skal gå til noget, der er mere ophidsende end selve madkontoen. Ja, man kan vel i virkeligheden gøre sådan en madkonto til et redskab, der kan sikre et ekstra pift i hverdagen, hvis man med vilje overbudgetterer en lille smule, så der hver eneste uge er lidt overskydende midler at bruge på champagne, flødeskum på dåse eller andet, der kan understøtte lidenskaben i hverdagens parforhold.

Ugens gæsteredaktør Astrid Krag Kristensen (S) Født i Vejle i 1987. Har siddet i Folketinget siden 2007. Gift og har tre børn. Stiller op i Greve.

Problemet med sådan en madkonto, tænker jeg, er, hvis det griber om sig. Fra madkonto til nøje tilrettelagt madplan. Med kvælende faste rammer for hverdagen naglet fast af den ufravigelige indkøbsseddel. Ingen plads til spontanitet. Ingen pludselige indfald om romantiske smutture ud i det blå med picnickurv og stråhat. Så kan jeg pludselig godt følge din nervøsitet.

Så det korte svar må være, at madkontoen kan være både noget af det bedste og noget af det værste, der kan ske for dit parhold. Men det afhænger af, hvordan I går til det.

Kh. Astrid

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære nervøse fyr

Det er søndag, vejret er gråt. Du og kæresten har lånt din svigermors grå Toyota Aygo med automatgear. Efter hun har brugt en halv time på at lære dig at manøvre den bil, du har kørt i 117 gange, »der er noget med håndbremsen, der driller«, får I lov til at komme af sted. Efter en kiggekø på vej ud af byen ankommer I til Ikea i Taastrup. Det er svært at finde en parkeringsplads, for det viser sig til ingens rigtige overraskelse, at samtlige hovedstadens børnefamilier har valgt samme destination i dag.

Nyd, at I deler. Både dankort og dobbeltseng Felix Thorsen Katzenelson

Fordi I måtte parkere så langt væk fra indgangen, sidder I lige lidt i bilen for at lade regnen stilne af. Den tager til. Håret drypper, da I tager en vogn til tingene, og du får skældud, fordi du har taget en med dumt hjul, der låser sig fast. Blandingen af støjniveau og lysstofrør giver middelsvær hovedpine, og regnvejret giver et fugtigt indeklima, der trykker om ørerne.

Efter to timer og tyve minutter sidder I over for hinanden i kantinen. I stikker til hver jeres tallerken med kötbullar. Der er stille, fordi du hævede stemmen, da I skulle beslutte, om det skulle være Bolmen-, eller om budgettet kunne klare at en Enudden-toiletbørste. Nu skal I hjem, men først skal bilen afleveres hos svigermor, som gerne lige vil snakke folketingsvalg og afprøve sin glutenfri gulerodskage på jer.

Nej, det faste parforhold er ikke særlig sexet, og slet ikke, hvis du ser på det fra en af hverdagens grå siddepladser. Men vaskedage, Ikea-ture, grædende børn og økonomi bliver ikke sjovere af at blive håndteret alene. Slap nu bare ’fucking’ af, dit liv bliver ikke til et Excel-ark af en fælleskonto. Nyd, at I deler. Både dankort og dobbeltseng.