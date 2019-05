Brevkassen feat. Enhedslisten:  Hvordan scorer man en person, der lige er kommet ud af et langt forhold?

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse,

Hvordan scorer jeg fyren, der lige er kommet ud af et langt forhold?

Kh Anna

Gæsteredaktør Rosa Lund (EL):

Mit råd vil egentlig være, at du skal droppe ham og score en, som er mere tilgængelig – ingen grund til at bruge tid på en mand, der alligevel ikke ved, hvad han vil eller er klar til (trust me, jeg taler af erfaring).

Valgspecial Ugens tema: Familiepolitik Man kan komme i tvivl, men den er god nok: Politikere har også hjerter. Frem mod folketingsvalget 5. juni inviterer Ibyens kærlighedsbrevkasse Christiansborgs politikere med på råd og svarer på læsernes spørgsmål. Denne uges tema er familiepolitik. Læs også: Alex Ahrendtsen (DF)

Rosa Lund (EL) Vis mere

Hvis det ikke er en mulighed, fordi du ikke kan slippe ham, så husk, at han har brug for tid og plads.

Ingen grund til at bruge tid på en mand, der alligevel ikke ved, hvad han vil eller er klar til ( jeg taler af erfaring) Rosa Lund (EL), gæsteredaktør

Du skal være indstillet på, at relationen skal være løs til at starte med. Eller det er i hvert fald det, du skal signalere til ham, at du gerne vil. Og så skal du være det modsatte af det, han lige er kommet ud af – han har brug for noget nyt og sjovt.

Ugens gæsteredaktør Rosa Lund Folketingskandidat for Enhedslisten, BA.scient.pol, 32 år. Tidligere uddannelses- og forskningsordfører for EL i Folketinget og stedfortræder for Johanne Schmidt-Nielsen. Spidskandidat i Københavns Storkreds.

Og sidst men ikke mindst. Hvis du beslutter dig for at gå efter ham, så lov mig, at du har det sjovt (eventuelt med nogle andre mænd), mens du venter på, han bliver klar.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Mit umiddelbare råd er: Hvis du er på udkig efter en kæreste, så led et andet sted.

Folk, som lige er blevet alene, er sjældent sig selv og har derfor brug for tid til at kalibrere. Husk på, at han kun er et halvt menneske lige nu, og det er synd for jer begge, at du så skal være halvandet. Giv i stedet hans hjerte plads og tid til at gro sammen, inden du finder din egen nål og tråd frem.

Folk, som lige er blevet alene, er sjældent sig selv og har derfor brug for tid til at kalibrere Felix Thorsen Katzenelson, brevkasseredaktør

I Worst case scenario ender du med at bruge alle dine kærlighedskræfter på at samle ham op, så går der ubalance i det, og det ender med, at I ikke kan kende hinanden, når han er klar til at forlade hjertesorgernes sygeseng.

Men hvis du i virkeligheden spørger efter råd vedrørende scoring i en mere afslappet forstand, og godt kan ’nøjes’ med at være rebound, så skubber jeg gerne på. For nok siger jeg, at nylige singler er halve mennesker, men de er trods alt stadig mennesker, med alt hvad der hører sig til af hudsult og intimitets-tørst.

Og her mener jeg faktisk, du kan være ganske up front med dine intentioner. Dem med hjertesorger kan godt være lidt initiativløse og omtågede, så hjælp ham med at huske, hvordan man flirter, og nyd at være nogens sexede livline. Det er federe, end det lyder.

Hvis du død og pine ikke kan holde parforholdsfingrene fra ham, så pas godt på ham, men pas endnu bedre på dig selv.