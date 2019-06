Narkokøb via Snapchat: Kokain-klistermærker tilbød skjult salg af stoffer under Distortion

Københavns Politi anholdt 11 personer for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer under Distortion.

»Klag og få dine penge tilbage! Fri levering over alt!«

Sådan lød det på opsatte klistermærker under gadefesten Distortion i København, der løb af stablen torsdag til søndag i sidste uge. Men hvad, der kunne lyde som en almindelig reklame, var i virkeligheden reklamesalg af narkotika over sociale medier.

For i teksten stod, at der var tale om coke (kokain, red.) af ’høj kvalitet’ med gratis smagsprøve og priser på halve og hele (gram).

Det viser fotos, som Ritzau er i besiddelse af.

Kontakt formidlet via Snapchat og Wickr

Desuden var der angivet profiler på de sociale medier Snapchat og Wickr, hvorpå man kunne komme i kontakt med dealeren, der kørte alle døgnets 24 timer. På begge de sociale medier gør det sig gældende, at ens beskeder forsvinder, efter de er åbnet.

Ritzau er bekendt med mindst to af de omtalte klistermærker, hvor den ene sad på ydersiden af et opsat toilet til kvinder, der kunne ses af forbipasserende.

Københavns Politi er bekendt med, at der foregår handel med narkotika via såkaldt hvide bude, og at det foregår via Snapchat og krypterede tjenester som Wickr Københavns Politi til Ritzau

Arrangørerne for Distortion tager stærkt afstand fra reklamer for stoffer under gadefesten og henviser til Københavns Politi.

Københavns Politi oplyser, at man har været opmærksomme på euforiserende stoffer under gadefesten.

I alt foretog Københavns Politi 35 anholdelser under Distortion, hvoraf 11 drejede sig om sigtelser for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet holder øje

Politiet vil ikke kommentere de omtalte reklamemærker, men oplyser, at man generelt holder øje med salg af stoffer på sociale medier.

»Københavns Politi er bekendt med, at der foregår handel med narkotika via såkaldt hvide bude, og at det foregår via Snapchat og krypterede tjenester som Wickr«.

»Vi efterforsker løbende disse sager og sigter jævnligt hvide bude for handel med narkotika«, skriver Københavns Politi i en mail til Ritzau.

Sekretariatschef Riad Tolba hos SSP København, der er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, oplyser, at de har konstant fokus på salg af narkotika blandt unge - også til Distortion.

»Vi har dog endnu ikke et overblik omkring omfanget i forbindelse med årets Distortion, og vi afventer en opgørelse fra Københavns Politi i forhold til, hvor mange personer under 18 år som i forbindelse med arrangementet er sigtet i sager om euforiserende stoffer, siger Riad Tolba.

ritzau