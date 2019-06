Københavns graffitikultur fejrer 35 års jubilæum med stor udstilling. Men du skal ud på gaden, hvis du vil se the real deal. Ibyen viser vej.

FOR ABONNENTER

»Altså, du kan da godt kalde det hærværk, men det bruger jeg ikke så meget tid på at tænke over. Jeg synes selv, jeg er et nødvendigt indslag i byen«.