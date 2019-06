Legendarisk 80'er-café lukker: »Det har været så svært at fortælle det til mine stamgæster. Der er endda nogen, der græder«

Krut’s Karport på Østerbro lukker efter at have været stamsted for blandt andre digteren Michael Strunge og whiskeyelskere i mere end tre årtier.

Det er ikke mere end et par dage siden, at Ibyen guidede til de bedste københavnercaféer, hvis man er på jagt efter 80’er-stemning – og blandt andet viste vej til Østerbro-klassikeren Krut’s Karport.

Men nu er der dårlige nyheder for 80’er-nostalgikere og whiskey-elskere på Østerbro. Ved udgangen af denne måned lukker Krut’s Karport nemlig efter at have været hjemstedet for en kvalitetswhiskey eller et glas af den særlige Krut’s-absinth i mere end tre årtier. Det annoncerer cafeen på Facebook.

Det er Peter Kjær, der ejer den legendariske café, som man finder i Øster Farigmagsgade 12. Han har stået bag caféen i perioden 1990-2004 og igen siden 2015.

Vi kæmper med en ret høj husleje, og så føler jeg også, at jeg har gjort mit nu Peter Kjær, ejer af Krut’s Karport

»Vi kæmper med en ret høj husleje, og så føler jeg også, at jeg har gjort mit nu. Der skal komme nogen, der er yngre end mig og som magter at stå her i 70 timer om ugen. Selv om jeg elsker Krut’s Karport og alle mine gæster, så har jeg også en lille dreng på fem år, som jeg gerne vil se noget mere til«, siger Peter Kjær til Ibyen.

Foto: Jacob Ehrbahn Kruts Karport har dannet rammerne for et stort udvalg af både whiskey og øl.

En af de første københavnercafeer

Det var Henrik Kruszynski med kælenavnet Krut, der åbnede whiskeybaren tilbage i 1984.

København havde dengang ganske få cafeer som Café Victor, Café Sommersko og Café Dan Turèll, der alle lå i Indre By. Krut’s Karport var dermed en af de allerførste cafeer, der åbnede i Københavns brokvarterer, hvor caféudbuddet i dag er kæmpestort.

Cafeen blev blandt andet kendt som stamsted for digteren Michael Strunge, der holdt oplæsninger herinde, ligesom der gennem årene ofte har været debatter, events og litterære oplæsninger.

Det har været så svært at fortælle det til mine stamgæster. Der er endda nogen, der græder, og det er jo ikke meningen Peter Kjær, ejer af Krut’s Karport

I dag har Krut’s Karport stadig mere end 100 forskellige slags whiskeyer på menukortet og holder indimellem whiskeysmagninger. Derudover er stedet blevet kendt for sin chili con carne, der har været på menukortet gennem alle årene.

»Jeg kommer til at savne de dejlige mennesker, der kommer her, og den gode stemning. Det har været så svært at fortælle det til mine stamgæster. Der er endda nogen, der græder, og det er jo ikke meningen. Men jeg må jo prøve at holde kontakt med nogen af dem på anden vis, vi har jo kendt hinanden i mange år efterhånden«, siger Peter Kjær.

Hvis du skal nå at sige farvel til Krut’s Karport, har de sidste åbningsdag 29. juni, hvorefter stedet får nye ejere og nyt navn. På den sidste åbningsdag er det også muligt at købe flasker og slatter med hjem til spotpris.

