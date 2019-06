Wu-Tang Clan spiller i stedet for Chance the Rapper på Roskilde Festival

Chance The Rapper aflyser sin koncert på årets festival. I stedet kommer Staten Island-gruppen Wu-Tang Clan til at optræde på Orange Scene.

Han har gjort det før, Chance the Rapper. Aflyst sin koncert på Roskilde Festival.

Det skete minutter før koncertstart tilbage i 2014, men denne gang er han i det mindste ude i bedre tid. For ja, koncerten med Chicago-rapperen, der var et af hovednavnene på årets festival, bliver ikke til noget.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Til gengæld har festivalens bookere været hurtige til at finde en afløser. Faktisk et helt hold. De har nemlig fået fingre i Wu-Tang Clan, den legendariske rapgruppe fra Staten Island.

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Chance The Rapper ikke kommer, men vi har knoklet i døgndrift for at finde den bedst mulige erstatning, så jeg er stolt over, at vi kan byde Wu-Tang Clan velkommen tilbage på Orange Scene«, lyder det fra Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén i pressemeddelelsen.

Han fortsætter: »Deres (Wu-Tang Clans, red.) europæiske turné sluttede egentlig weekenden før vores, men vi fik dem overtalt til at blive lidt længere tid i Europa, så de kan slutte turnéen af med et brag hos os i stedet«.

Festivalen oplyser ikke, hvorfor Chance the Rapper har aflyst sin koncert, men rapperen har også aflyst koncerter i Norge, Sverige og Irland umiddelbart inden og efter Roskilde Festival. Til gengæld kan Wu-Tang Clan nu vende tilbage til festivalen for første gang i 15 år. Mange danske fans har dog nok oplevet gruppen for nylig, da de optrådte i Royal Arena i maj i selskab med DJ Premier, Public Enemy og De La Soul.

Roskilde Festival finder sted 29. juni til 6. juli 2019.