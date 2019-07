En våd sommerguide: Her er 5 ting du kan lave, når det regner i København

Det er og bliver risky business at planlægge udendørsaktiviteter herhjemme.

Også om sommeren. Der er altid en overhængende fare for regn, blæst eller bare lidt for kølige temperaturer til, at det er sjovt.

Heldigvis byder København også indendørsaktiviteter. Eller semi-overdækkede udendørsaktiviteter. Vi kommer her med 5 bud til, hvad I kan lave, hvis det pisser ned.

1 Gallerirundtur i Kødbyen

Museer er en oplagt aktivitet, hvis det regner. Men i stedet for automatisk at tage til de store kunstmuseer og blive irriteret på alle turisterne, så tag på galleriturné i Kødbyen.

Foto: Jens Henrik Daugaard Jesper Elg, der ses på billedet, er stifter og medejer af V1 Gallery, som er et af gallerierne i Kødbyen, der er indrettet i rå lokaler.

Der ligger nemlig en håndfuld gallerier, hvor blandt andet de etablerede Galleri Bo Bjerregaard, Gether Contemporary ogV1 er blandt højdepunkterne.

Kødbyen, 1711 København V

2 Indendørs skating og klatring

Nogle udendørsaktiviteter kan også bare flyttes indenfor. Copenhagen Skatepark er eksempelvis en indendørs skatebane, hvor I kan udfolde jer ligeså tosset, I vil – uden at skylle bekymre jer om DMI’s vejrapp.

Foto: Peter Hove Olesen Copenhagen Skatepark har skabt udfordrende faciliteter for skatere, der gerne vil være indendørs.

Er du ikke træt efter et besøg, kan I fortsætte til Blocs & Walls også kendt som Københanvs Klatrecenter, hvor man klatre i vildskab.

Copenhagen Skatepark, Enghavevej 80, København SV

Blocs & Walls. Refshalevej 163D, København

3 Bad i opvarmet vand

Du behøver ikke vente på, at havet bliver varmet op til udholdelige grader for at kunne bade. Bavnehøj Friluftsbad på Vesterbro giver dig mulighed for at bade udendørs, men i vand opvarmet til 25 grader, og når I alligevel er våde, gør det ikke noget, at det også regner.

Foto: Jens Dresling I Bavnehøj Friluftsbad kan du både hele sommeren ganske gratis. Og vandet er opvarmet til 25 grader.

Og så er der tørre omklædningsrum – og gratis adgang i hele sæsonen.

Bavnehøj Friluftsbad, Enghavevej 90, 2450 København SV

4 Spil arkadespil

Det er nærliggende at søge ly for regnen over en kop kaffe på yndlingscaféen. Men kaffen er hurtigt drukket, og hvad skal I så? Tag i stedet på Bip Bip Bar, som er kombineret bar og arkadespil.

Her kan I spille både pinball og yndlingspillene fra jeres barndom, mens I glemmer alt om det silende regnvejr.

Bip Bip Bar, Fælledvej 7, 2200 København N

5 Tag på overdækket loppemarked

Nu rynker du måske næsen, fordi loppemarkeder for det meste er udendørs. Og det er også rigtigt. Men Vera’s Marked Under Buen er overdækket af Bispeengbuen, og her er der loppemarked fast hver søndag fra april til november.

Foto: Veras Vera's ligger fast i ly for regnen under Bispeengbuen hver søndag fra april til november.

Så hvis dine beklædningsdele er blevet gennemblødt på vejen, kan du passende anskaffe dig noget nyt.

Læs i øvrigt Ibyens store guide til Københavns loppemarkeder her.

Veras Market under Buen. Bispeengbuen, 2200 København N.