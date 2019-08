Kærlighedsråd: Pas på, studerende! Det er alt for let at blive 'falsk' forelsket, når man skriver opgave

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg sidder og kæmpe med specialeskrivningen disse dage, og udover litteraturlister og henvisninger, som jeg ikke vil bede jer om hjælp med, er jeg gået hen og har fået et crush. Ikke bare på hvem som helst, nej, på hende som arbejder på min studiecafé. Spørgsmålet er, hvordan skaber jeg kontakt uden at virke som et creep?

Kh en træt specialestuderende

Gæsteredaktør Lærke Kløvedal:

Kære, trætte specialestuderende,

Først og fremmest: jeg føler med dig. Der må findes et helt særligt ord, der opsummerer den apati, og afgrundsdybe træthed, der definerer opgaveskrivning på uni. Nå ja, det gør der også: kedsomhed. Derfor spørger jeg dig med det samme: Har du reelt et crush, eller er det bare fordi, du røvkeder dig?

Mine heftigste forelskelser er sket under opgaveskrivning. Aldrig har jeg været så svimmel, som over ham ved siden af mig på læsesalen, eller ham, jeg knap nok havde mødt, men som var så god til sprog på sms. Der er ikke noget, der kan få dagen alene med en opgave til at føles vidunderligt selvpinende lang, som når man sidder og venter på en sms fra en, man føler sig forelsket i.

Så snart opgaven var afleveret rygcrawlede jeg videre i livet, det rigtige liv, og i al den sol man aldrig ser på uni, var forelskelsen helt og aldeles borte Lærke Kløvedal, gæsteredaktør

Men ikke én af mine opgaveskrivningscrush har varet ved. Ikke dem på læsesalen, ikke dem på smsen, og nej, heller ikke de – gys - ekskærester, som jeg pludselig huskede som the one that got away, alt sammen i kedsomhedens tegn. For så snart opgaven var afleveret, rygcrawlede jeg videre i livet, det rigtige liv, og i al den sol, man aldrig ser på uni, var forelskelsen helt og aldeles borte.

Men er du den vedholdende type, er der kun ét svar, og det er det åbenlyse: Tal med hende, inviter hende ud. Nok ikke på kaffe, den må hun have hørt et par gange. Vin og vand er altid godt. Hvis hun er ambitiøs med sin kaffe, er hun det nok også med vinen. Inviter hende på Banchina, drik noget orangevin og hop i havnen. Ingen kan modstå den invitation, hvis man har stået i otte timers steam og svaret på spørgsmål om havremælk vs. soyamælk.

Så – skrevet med al kærlighed fra en meget dårlig opgaveskriver: Få lortet afleveret Lærke Kløvedal, gæsteredaktør

Hvis hun siger ja, er det perfekt (især hvis hun gider hjælpe dig med litteraturlisterne og skænker dig kaffe på sengen). Hvis hun siger nej, så lover jeg dig, at der kommer en vaskeægte rygsvømmer forbi, når specialet er afleveret og dyndet har sluppet dig.

Men vid, at lige meget hvad hun svarer, så kommer du ikke uden om kedsomheden. Den er klæbet sammen med opgaven. Så – skrevet med al kærlighed fra en meget dårlig opgaveskriver: Få lortet afleveret.

Ugens gæsteredaktør Lærke Kløvedal 40 år og madanmelder på Politiken. Uddannet filmproducer og journalist. Tidligere journalist på ’Deadline’, redaktionschef på ’Quizzen med Signe Molde’ og vært på eget program ’Lærke møder...’ på DR K. Er vokset op først i kvindekollektiv, dernæst som enebarn og senere i sammenbragt familie. Har ni halv- og stedsøskende. Bor i andelsbolig i København med sin kæreste og nyder roen med tre sammenbragte drenge på 10, 10 og 15 år og to selvbevidste hankatte. Vis mere

Kærlig hilsen

Lærke

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære studerende