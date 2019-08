»Vi vil bare gerne redde verden«: Ny musikfestival på Vesterbro sætter udelukkende veganske hovednavne på scenen

Alle hovednavnene til Grønnere Koncert, som finder sted 5. september i Kødbyen, er selv veganere. Men formanden for Veganerpartiet, der står bag den nye 1-dages-festival, mener ikke, at det er ekskluderende.

Vi har Grøn Koncert. Og nu også Grønnere Koncert.

Torsdag 5. september afholder Veganerpartiet en 1-dages-festival på Vesterbro med musik, foredrag og workshops, der skal sætte fokus på dyrevelfærd, klimakrise og CO2-udledning.

På plakaten finder man blandt andre sangeren og sangskriveren Sys Bjerre,B-Joe og Asger B, politikeren Uffe Elbæk (Å) og organisationer som Exinction Rebellion, svenske Djurens Parti og Amager Fælleds Venner.

Og så finder det, ironisk nok, sted i Kødbyen på Onkel Dannys Plads.

Det gør heller ikke så meget, hvis det ender med at blive et, ja, lad os bare kalde det et ekkokammer Michael Monberg, formand for Veganerpartiet

Formanden for Veganerpartiet, Michael Monberg, mener, at der har manglet et forum, der samler alle de forskellige aktører i det, han kalder ’den grønne bevægelse’. Det er det, de forsøger at skabe med Grønnere Koncert.

»Der findes en helt masse forskellige organisationer, som allesammen gerne vil trække samfundet i en grønnere retning. Men vi har savnet noget mere networking på tværs af grupperne, så vi kan se, hvad vi hver især laver og måske også kan inspirere hinanden«, siger Michael Monberg.

Derudover afholder de selvfølgelig også festivalen for at få inddraget endnu flere i kampen mod klimakrise og kødindustri.

»Vi vil gerne vise resten af Danmark alle de her initiativer, der er«.

Men tror du helt ærligt, at der kommer nogen, som ikke allerede er enige i den grønne linje?

»Ja, fordi jeg tænker, at der vil være nogen, der køber en billet til deres kæreste, bedre halvdel eller familie. Der er måske også nogen, der læser om det hos jer og tænker, at hende der Sys Bjerre, hun er sgu meget sej, og så kommer de og hører også alt det andet«, svarer Michael Monberg.

»Men det gør heller ikke så meget, hvis det ender med at blive et, ja, lad os bare kalde det et ekkokammer. Fordi selv når man holder et lukket møde i en bevægelse, så går man ud og gør noget bagefter. Jeg tror på det der med ringe i vandet«.

Kun veganske hovednavne

I løbet af de seneste år er antallet af festivaler vokset eksplosivt, ikke mindst i København. Vi har kimchifestivaler, kirsebærtræsfestivaler og ostefestivaler. Har vi virkelig brug for endnu én?

»Jamen altså, jeg tænker, at alle skal have lov til at lave den festival, de synes er fed. Vi vil bare gerne redde verden, og det mener vi ikke, at man kan gøre ved at tage til en ostefestival for eksempel«, siger Michael Monberg.

Kan man redde verden med jeres festival?

»Det er et første skridt. Vi håber på, at alle dem, der kommer, vil få øjnene op for, at det er noget, der har sin gang på jorden. Og måske tager det lidt mere seriøst, når de går derfra«.

Alle hovednavnene, der spiller til Grønnere Koncert, er selv veganere. Er det ikke ekskluderende?

»Da vi gik i gang med det her, spurgte vi os selv: »Hvem er 100 pct. med på denne her sag?«. Og så fandt vi nogle, vi kendte. Og så blev det bare større og større. Men der er flere af musikerne, der spiller i bandsene, som ikke er veganere, og der er også nogle af talerne, som ikke er veganere«, svarer Michael Monberg.

»Så nej, det synes jeg ikke«.

Grønnere Koncert. 5 september, Onkel Dannys Plads, Kbh. V.