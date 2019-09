Siden 1931 har skulptører, musikere og andre kunstnere som Jeannette Ehlers arbejdet og udstillet på Astrid Noacks Atelier på Nørrebro. Men per 1. oktober er det slut, når grunden skal bruges til at bygge beboelsesejendom. Forsker og brugere begræder beslutningen om at fjerne endnu et sted, hvor kunsten har gode vækstbetingelser.