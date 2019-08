Steen Jørgensen, Kira Skov og fem andre spiller op: Bruce Springsteen hyldes med to danske koncerter

For første gang i Danmark bliver der bliver afholdt en hyldestkoncert for Bruce Springsteen.

»Booooorn in the U.S.A«.

De fire ord kan næsten ikke siges uden rytmen fra sangen af Bruce Springsteen.

The Boss fylder rundt til september, 70 år bliver han, og i den anledning afholdes Born to Run, to hyldestkoncerter i hhv. Amager Bio i København onsdag 18. september og på Train i Århus torsdag 19. september.

Rockgeniet selv kigger desværre ikke forbi Danmark i år, men det skal ikke holde dig fra at skråle med på hans største hits så højt, at han måske kan høre det hele vejen til The Land of Opportunities.

Der diskes op med hele syv danske navne, som gæster begge hyldestkoncerter: Steen Jørgensen (Sort Sol), Kira Skov og Carl Emil Petersen, Poul Krebs, Søs Fenger, Aura og Silas Bjerregaard. Derudover er der blevet lovet en ’hemmelig gæst’ ved koncerten i København.

Hyldestkoncerterne begynder klokken 20.00 i begge byer, hvor festlighederne åbner med et kort oplæg fra arrangementets konferencier om Springsteen. Derefter står den på musik i lange baner, hvor sangere, musikere og sangskrivere fortolker Springsteen på deres egen personlige måde.

Skal du have fingrene i en billet eller to, så er det her til Amager Bio og her til Train i Aarhus.