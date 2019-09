Politikens teaterkritikere: Her er 6 efterårsforestillinger med fuld smæk på sanserne

En nyfortolket Shakespeare-klassiker, et sprængfarligt bombepigedrama og et blodigt kærlighedsopgør i Skuespilhuset. Teatersæsonen er fuld store følelser. Politikens teateranmeldere guider til seks forestillinger, du burde overveje at booke billet til.

FOR ABONNENTER

Monna Dithmer: Den står på løssluppen sansefest, når instruktørfænomenet Elisa Kragerup inviterer Betty Nansens publikum med ud i drifternes skov i Shakespeares ’En skærsommernatsdrøm’. To unge par har forelsket sig på kryds og tværs i hinanden og farer vild i den fortryllede skov. Her får de kærligheden at føle i mødet med en jalouxhærget alfedronning og -konge, en flok tumpede håndværkere og ikke mindst den luskede drilleånd Puk og hans fiflerier med kærlighedstryllesaft. Så vidt går det med forviklingerne, at man kan forelske sig stormende i et æsel!