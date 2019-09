Kaffe, kaffe, kaffe: Manden bag Istedgades lille stamcafé giver tips til din weekend

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt københavner på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

FREDAG

Efter arbejde cykler jeg til Nørrebro. Jeg er lige flyttet fra Sydhavnen, så ruten er stadig ny og spændende. Det er dog allerede en vane at få en lækker cappuccino fra Darcy’s Kaffe i Blågårdsgade. Jeg smider tasken hjemme og smutter ned i Rødder & Vin efter en naturvin og cykler hen ad Rantzausgade for at spille brætspil hos en ven. Jeg taber. Igen.

Blå Bog Lasse Johansen 30 år, indehaver af Kaffe på Istedgade, som han købte af sin chef efter 6 mdr. som bestyrer. Tidligere barchef på Cafe Den Blå Hund på Frederiksberg. Bor på Nørrebro og er kæreste med Astrid.

LØRDAG

Jeg kommer sent ud af sengen og henter pizza hos King of Kebab, som heldigvis (fristes jeg til at sige) ikke har forstået begrebet ’frokosttilbud’ – alle pizzaer koster 45 kroner indtil kl. 19. Jeg mødes med en ven ved Superkilen, får lækker kaffe og kigger på mennesker og liv. Vi tager til Friheden i Nørrebroparken, spiser og drikker øl og taler om at tage på Søhesten og danse natten lang. Det bliver ved snakken.

SØNDAG

Hvis min kæreste ellers kan løsrive sig fra studiet, tager vi S-toget ud af byen og går tur i Hareskoven og ser den skifte farve fra mørkegrøn til alle mulige nuancer af orange. Jeg er farveblind, men min kæreste fortæller, at det skulle være skideflot. Jeg får en snert af efterårskuller og en stærk kaffetørst.