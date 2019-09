Endelig: Nu åbner Københavns 450 meter lange, kunstige skibakke

Hver mandag giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 30. september til 6. oktober 2019.





Se!

Årets pressefoto, billedet af en 2-årig pige fra Honduras, der står grædende på jorden, mens moren bliver pågrebet ved grænsen til USA, kan frem til 20. oktober ses i stort format i Pressen i Politikens Hus. Det kan det sammen med resten af årets vinderfotos i World Press Photo-udstillingen, hvor flere end 100 fotos i kategorier som portræt, natur, sport og hverdagsfotografi kan opleves. Ud over billeder fra konkurrencen er der også mulighed for at se en miniudstilling med fotografier fra avisens egne fotografer.





Oplev!

I går var det metroen, i den kommende weekend er det Amager Bakke, der langt om længe – og med nogen forsinkelse – kan melde om åbent hus. Og det kan de med et program, der strækker sig fra fredag kl. 17 til søndag og med blandt andet skiløb, selvfølgelig, rundvisninger og god udsigt fra 85 meters højde samt øltelt i bedste biergarten-stil. Hele programmet, kan du se her.





Se!

Fredag får Blågårdsgade et nyt galleri og kunsthus ved navn Bricks Gallery, der får hjem i de lokaler i nr. 11B, hvor kunstnergruppen Superflex tidligere holdt til. Bag kunsthuset står Morten Halborg-Møller, der også driver kunstbutikken Limited Works, som flytter med i de nye lokaler. Galleriet byder velkommen med fernisering for soloudstillingen ’Plastasia’ af maleren Luca Bjørnsten og housewarming med gratis øl for hele huset fra kl. 17-21.