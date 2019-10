Efter »upassende opmærksomhed«: Historisk badeanstalt sløjfer fællesbad, hvor mænd og kvinder bader sammen

Flere kvinder føler sig »ramt af utilsigtet og upassende opmærksomhed«, og derfor lukker Sjællandsgade Bad nu for det ugentlige fællesbad, hvor der er åbent for alle køn, indtil de har løst problemet.

Tidligere har man hver fredag kunnet trisse forbi Sjællandsgade Bad, smide klunset og gå i bad og sauna blandt mennesker af alle køn og aldre. Hvor der på de øvrige åbningsdage er kønsopdelt afvask, er der nemlig fællesbad hver fredag i den historiske badeanstalt på Nørrebro.

Men det er slut nu. På ubestemt tid har foreningen bag Sjællandsgade Bad valgt at lukke helt ned for fællesbadet om fredagen.

Når vi er nøgne sammen, gælder der nogle andre regler. Der er nogle ting, man ikke taler om, intimsfæren er en anden, man kigger kun hinanden i øjnene, og når man sidder oppe på øverste bænk i saunaen, spørger man lige, inden man lægger en hånd på nogens skulder Lene H. Eriksen, frivilligkoordinator og driftsansvarlig i Sjællandsgade Bad

I et opslag på Facebook skriver de, at der er kommet en »overrepræsentation af maskulin energi i saunaen«, ligesom flere kvinder har oplevet »utilsigtet og upassende opmærksomhed«, når de har bevæget sig rundt i badet. Derfor er flere kvinder helt holdt op med at komme om fredagen, lyder det.

Fakta Sjællandsgade Bad Badeanstalten åbnede i 1917 som en kommunal badeanstalt. Historiker Inge Wiene har tidligere i Politiken kaldt anstalten for en vigtig historisk institution, fordi den blev bygget samtidig med de nærliggende boliger, kirken og skolen og således er et tegn på den tidlige velfærdsstats forsøg på at tage hånd om borgernes krop og sjæl. I 2011 lukkede stedet som det sidste kommunale badehus på trods af lokale protester. Kommunens politikere mente, anstalten var for dyr, i forhold til hvor mange der brugte den. Frivillige fik dog bygningen fredet og driver nu huset videre som en almennyttig forening.

I opslagets kommentarfelt er der flere gæster, hovedsageligt kvinder, der takker for »at tage problemet seriøst« og kalder det »ærgerligt, men god løsning«. Andre, hovedsageligt mænd, beskylder badeanstalten for at hoppe med på en »krænkelseskultur«.

»Føj, at Metoo får lov at ødelægge fællesbadet«, skriver en bruger, mens en anden skriver: »Jeg har ALDRIG NOGENSINDE oplevet det, I beskriver i badet. SB (Sjællandsgade Bad, red.) er det hyggeligste sted med en fin energi imellem begge køn«.

»Jeg er ikke enig i kritikken af vores beslutning«, siger Lene H. Eriksen, der er frivilligkoordinator og driftsansvarlig i Sjællandsgade Bad til Ibyen.

»Der er kommet en stemning i fællesbadet, som ikke er rar. Og det kan man simpelthen se på, hvem der kommer. Der er kommet en overvægt af mænd, og sådan var det ikke tidligere. Vi har derfor spurgt lidt rundt og flere har fortalt, at de synes, det er blevet lidt ubehageligt at komme der«.

Hvorfor synes de det?

»Jamen, det er et spørgsmål om, at når vi er nøgne sammen, gælder der nogle andre regler. Der er nogle ting, man ikke taler om, intimsfæren er en anden, man kigger kun hinanden i øjnene, og når man sidder oppe på øverste bænk i saunaen, spørger man lige, inden man lægger en hånd på nogens skulder. Det er en masse småting, som til sidst gør, at det ikke er rart«, siger Lene H. Eriksen.

»I langt de fleste tilfælde tror jeg ikke, det er noget, folk tænker over, at de gør. Og det er svært at sætte et tal på, men så er der måske også en håndfuld, som udnytter det frirum, der er«.

Badeanstalten håber på at kunne åbne op for fællesbadet igen til december, siger Lene H. Eriksen. Først vil de imidlertid afholde et stormøde og nogle workshops for at afhjælpe problemet.