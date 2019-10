Tips til din weekend: De har en gin & tonic, der er to die for

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt københavner på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

FREDAG

»Jeg mødes med nogle veninder, og vi sætter fuldfed popmusik på og kommer i god stemning, inden vi går ud. Vi begynder hos Un Mercato, der har verdens bedste ’kugler’, risottokugler, som jeg er afhængig af. For nylig gik vi på Restaurant Selma, hvor jeg fik de lækreste smørrebrød og cocktails. Det gør vi også denne weekend. De har en to die for-G&T, som jo er en slags highlander inden for spiritus, den kan bare ikke dø. Senere tager vi på klub og danser«,

Blå bog Faiza Bajalan 25 år. Født og opvokset i Irak, hvor familien drev en dadelpalmelund. Ejer af Mosh by Fanno i Torvehallerne, der sælger luksusdadelkugler.

LØRDAG

»Lørdag morgen starter altid med en rigtig god iskaffe fra Coffee Collective og en lækker croissant fra OC Depot. En af mine gode veninder er lige flyttet til Nyboder, og jeg tager en tur til det gamle, topcharmerende kvarter. På vejen finder jeg et hyggeligt sted, hvor jeg kan få en lækker bid mad. Denne weekend bliver det nok på Dag H, som laver min all-time favourite, nemlig moules frites«.

SØNDAG

»Jeg er altid oppe, før en vis herre får sko på, og pakker bilen, så jeg kan fylde butikken op. Dagen går med at lave barer og chokodadler, så der er fyldt op til sukkersultne kunder i den kommende uge. Bagefter skal jeg i madklub. Meningen er, at vi skal udfordre hinanden, men denne weekend står helt sikkert og heldigvis på god gammeldaws dansk mormormad, som jeg virkelig elsker. Til sidst en god kop kaffe og lidt sødt, imens vi ser ’Toppen Af Poppen’ – med benene oppe«.