Ibyen guider: Her er 5 arrangementer, du skal opleve til CPH PIX’ nye festival

Fra torsdag 14. november til og med søndag 17. kan du opleve CPH PIX’ nye komprimerede festival, Weekend.

I den forbindelse kan du selvfølgelig se en masse film, men arrangørerne lancerer også et talkprogram med internationale stjernegæster.

Og hvad skal du så vælge? Her er en håndfuld bud.

1 På bar med Ghita Nørby og Trine Dyrholm

Over tre eftermiddage lægger Library Bar, der holder til i Hotel Copenhagen Plaza ved Hovedbanegården, hus til tre intime filmsamtaler, de såkaldte Fireside Chats.

Sara Bro taler med Ghita Nørby, som medvirker i den grumsmukke film ’Harpiks’ om en hemmelighedsfuld familie, der skjuler sig i en skov.

Trine Dyrholm skal snakke med Anne Sophia Hermansen. Ud over at have trukket mere end bare hæderlig omtale hjem for sin rolle i May el-Toukhys ’Dronningen’ kan Trine Dyrholm opleves i den festivalaktuelle ’Psykosia’.

Netop ’Psykosia’ har Marie Grahtø instrueret, og en bærende rolle i den har skuespiltalentet Victoria Carmen Sonne. På Library Bar er de i panel med Eva Marie Rødbro, som efter at være blevet kendt som dokumentarist (’Prinsesser fra blokken’ på DR 3) nu har lavet sin første spillefilm, ’I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die’. Det er radiovært Ayşe Dudu Tepe, der styrer samtalen.

Der sættes kun 50 billetter til salg til hvert arrangement.

Fireside Chats. 14. november klokken 16: ’Marie Grahtø, Victoria Carmen Sonne, Eva Marie Rødbro i samtale med Ayşe Dudu Tepe’ / 15. november klokken 15: ’Trine Dyrholm i samtale med Anne Sophia Hermansen’ / 16. november klokken 15: ’Ghita Nørby i samtale med Sara Bro’. The Library Bar, Bernstorffsgade 4.

2 20-års fødselsdag på Søpavillonen

Bare rolig, det er ikke den slags 20-års fødselsdag. I virkeligheden er det åbningsfest for hele festivalen og samtidig en fejring af, at den alternative filmskole Super16 fylder 20 år.

Og der er ikke så lidt at fejre, for skolen har ikke så lidt succes. Bare i CPH PIX’ Weekend-program er fem dimittender fra Super16 repræsenteret: Jonas Arnby, der har lavet ’Selvmordsturisten’, allerede nævnte Marie Grahtø, Amalie Lyngbo Hjort, der har produceret ’Psykosia’, og Daniel Borgman og Katja Adomeit, der har lavet ’Harpiks’.

Det hele finder sted på Søpavillionen, og der er fri entré, velkomstdrinks, god musik, og så behøver du ikke engang at have en gave med.

Åbningsfest med Super16. 14. november klokken 22, Søpavillionen, Gyldenløvesgade 24

3 Eksklusiv forpremiere med Lone Scherfig

I sommeren 2020 har Lone Scherfigs næste film premiere. ’The Kindness of Strangers’ er titlen, og der er tale om et internationalt cast med blandt andre Zoe Kazan, Esben Smed og Caleb Landry Jones.