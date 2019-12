Kaffemand i historisk telefonkiosk på Nørreport: »Jeg føler, at kommunen prøver at presse mig ud«

I ni år har Abdullah Muhammad Abu-Lifa drevet Kaffetårnet i den historiske telefonkiosk på Nørreport. Nu er han – igen – bange for, at det snart er slut, og han kritiserer kommunen for ikke at sørge for lige vilkår i udbudsrunden. Det afviser Københavns Ejendomme og Indkøb, der hører under Økonomiforvaltningen og står for udlejning af kommunens bygninger.