Læser får svar: Vi har Nørrebro, Vesterbro og Østerbro. Hvorfor findes der ikke 'Sønderbro' i København?

Intet med broer at gøre

At kvartererne uden for portene kom til at hedde ’broer’, går også tilbage til Christian IV’s tid i begyndelsen af 1600-tallet. Og nej, det har ikke noget med egentlige broer at gøre.

»De kom det til at hedde sådan, fordi man brolagde vejene ind til portene«, forklarer Jakob Ingemann Parby.

»Det begyndte med Vestre Landevej, der i dag hedder Vesterbrogade, som Christian IV brolagde i 1624. Historien går, at det hang sammen med, at hans gode ven og borgmesteren Mikkel Vibe etablerede en kro der i 1619. Men det var nu også den mest trafikerede af landevejene ind til byen«, siger Jakob Ingemann Parby.

Vesterbro i 1756 med den brolagte Vestre Landevej, senere Vesterbrogade, til højre. I horisonten kan man se byen med voldene og, hvis man ser godt efter, Vesterport. Foto: Københavns Museum

Efter det begyndte man så småt at omtale det, der hidtil var kendt som Vestre Forstad, som Vesterbro. Og allerede inden Nørre, Østre og Amager Landevej blev brolagt, begyndte man faktisk også at kalde disse forstæder for ’broer’.

Indtil da havde man blandt andet omtalt det indre Nørrebro som Blegdammene, fordi man blegede tekstiler i området mellem Blegdamsvej og Søerne. Ellers brugte man ofte mere konkrete stednavne, hvis man havde været uden for byen.

»Man kunne for eksempel sige, at man havde været ude ved Garnisonskirkegården, Blågården eller på Fælleden«.

Amageridentiteten

Hvorfor der ikke findes noget Sønderbro, er der også en god forklaring på, fortæller Jakob Ingemann Parby.

Da Amagerport blev bygget sammen med Christianshavn i 1600-tallet som den sidste af portene, kaldte man den sådan og ikke Sønderport, dels fordi der ikke ligger andet end Amager ud for den, dels fordi Amager allerede på det tidspunkt havde en særlig identitet.

Amager er faktisk fra tid til anden blevet kaldt Sønderbro, og i dag ligger der da også et 'Sønderbro Apotek' på Amagerbrogade. På Islands Brygger finder man også kolonihaveforeningen 'Sønderbro H/F' (foto) og den sikrede institution 'Sønderbro'. Foto: Jacob Ehrbahn

»Under Christian II kom de hollandske bønder til øen. De blev inviteret herop af kongen, som havde en hollandsk elskerinde, Dyveke Sigbrittsdatter, fordi de havde ry for at være gode til at dyrke grøntsager. I begyndelsen fik de hele øen, men det blev de folk, der allerede boede på Amager, sure over, så det endte med, at de fik nogle områder ude ved Dragør og Store Magleby«, siger Jakob Ingemann Parby.