Slots- og Kulturstyrelsen indfører fra i dag et fodringsforbud i Frederiksberg Have og Søndermarken. Og ja, det gælder også den berømte ’Hejremand’.

At det ikke er særligt godt for miljøet at tømme en gammel pose toastbrød ud i en andedam, er der ikke noget nyt i.

Man har længe vidst, at det for eksempel kan tiltrække for store flokke af dyr på for lidt plads, hvilket blandt andet kan medføre massevoldtægter af hunænderne, der drukner under vægten af de liderlige andrikker.

Andevoldtægter er dog ikke den primære grund til, at det fra i dag, 14. januar, ikke længere er lovligt at fodre dyrene i Frederiksberg Have og Søndermarken.

Slots- og Kulturstyrelsen har indført et fodringsforbud for at forbedre vandkvaliteten og levevilkårene for dyrene i parkerne, særligt insekter, frøer, salamandere og fisk. Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Når man fodrer dyrene, så stiger mængden af kvælstof i vandmiljøet på grund af dyreekskrementer og overflod af næring i vandmiljøet«, forklarer slotshavechef Niels Mellergaard fra Slots- og Kulturstyrelsen i pressemeddelelsen.

»Det er derfor, at vi nu indfører et forbud mod at fodre dyrelivet og sætter en række tiltag i gang, der skal forbedre vandkvaliteten, så vi får skabt bedre levevilkår for dyrelivet«.

Gælder også Hejremanden

Fodringsforbuddet i Frederiksberg Have og Søndermarken betyder imidlertid også, at Erik Andersen, bedre kendt som ’Hejremanden’, fremover ikke vil kunne fodre hejrerne i Frederiksberg Have.

Erik Andersen har i årevis gået rundt i haven og givet fisk til hejrerne, der nu lystrer hans kald og kan sætte sig på hans arme.

Slots- og Kulturstyrelsen og Frederiksberg Haves gartnere har dog været i kontakt med ham. Ifølge styrelsen er han indforstået med problematikken og vil i stedet fortsætte med at fodre hejrerne andre steder i byen.