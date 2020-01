Nu vender et af Københavns største Instagram-hit tilbage

Lys- og lydinstallationen ’The Wave’ blev første gang sat op på Ofelia Plads i vinteren 2017 og var et gigantisk hit blandt københavnerne på Instagram. Nu kommer den tilbage i en ny version.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis du ikke har set den i levende live, har du helt sikkert set den i dit Instagram-feed.

’The Wave’ på Ofelia Plads. En lyd- og lysinstallation bestående af 40 trekantede, 3,6 meter høje porte, som tilsammen udgør en 80 meter lang tunnel, man som beskuer kan bevæge sig igennem eller rundt om.

Foto: Ivan Boll

Da værket, som er skabt af kunstnerkollektivet Vertigo, første gang blev stillet op i vinteren 2017, gik der ikke længe, inden det var noget nær en sensation på de sociale medier.

I øvrigt er det et meget stort værk, og det er dyrt at sætte op. Så hvis vi var magelige, satte vi det slet ikke op Ane-Mette Isaksen, Foreningen Ofelia Plads

Derfor besluttede Foreningen Ofelia Plads da også at genopstille det året efter.

Og det har de gjort nu igen, denne gang i forbindelse med Copenhagen Light Festival. Fredag 31. januar klokken 16.30 er der reception for værket, og klokken 17.00 bliver lys og lyd tændt. Derefter vil man kunne opleve ’The Wave’ frem til 31. marts.

»Sidste år havde værket en pause på Ofelia Plads, mens det var på turné i London, Liverpool og Athen. Nu er vi klar med en helt ny lys- og lydside« forklarer Ane-Mette Isaksen, der er sekretariatsleder i Foreningen Ofelia Plads.

Lysene er fortsat skabt af kollektivet Vertigo. Lydsiden derimod kommer til at bestå af et korværk af komponisten Louise Alenius, kaldet ’Ilt’, og er en forsmag på en opera, hun er ved at skrive.

På trods af ændringerne er der så ikke noget lidt mageligt over bare at vende tilbage til det samme gamle og populære værk år efter år? Malker I succesen?

»Nej, det synes jeg ikke. Værkets rammer er de samme, men indholdet kommer til at give publikum en helt ny oplevelse gennem operamusikken og illusionen om at gå igennem et gigantisk luftrør«, siger Ane-Mette Isaksen.

Foto: Ivan Boll

»I øvrigt er det et meget stort værk, og det er dyrt at sætte op. Så hvis vi var magelige, satte vi det slet ikke op«.

’The Wave’. Ofelia Plads, København K. Kan ses fra 31. januar kl. 17.00 til 31. marts.