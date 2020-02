Beck, Cat Power og frontmand fra The Beach Boys: Heartland føjer 11 nye navne til plakaten

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med Heartlands nye offentliggørelse af 11 nye navne på musikprogrammet, kan du se frem til gamle kendinge fra 1960’erne, en gendannet dansk rockgruppe og en genganger fra 2017.

Når du er færdig med at stimulere dit intellekt under festivalens mange talks, kan du drikke dine økologiske øl til navne som Beck, The Avalanches, Femi Kuti, Cat Power og Brian Wilson, frontmanden fra 60’er gruppen The Beach Boys, der alle netop er blevet offentliggjor i en pressemeddelelse.

Også danske Hugorm, Spleen United og Annika Aakjær lægger vejen forbi det fynske slot.

Aakjær spiller til Heartland ’Acoustic Evenings’ et koncept, hvor man hver aften kan opleve akustiske koncerter. Danske Claus Hempler og svensk-argentinske José Gonzales bliver også en del af de akustiske aftener.

Overblik 11 nye navne til Heartland 2020 Beck Brian Wilson Femi Kuti Cat Power The Avalanches L’Imperatrice Spleen United Acoustic evenings José González Claus Hempler Annika Aakjær

Med dagens offentliggørelse er 80 pct. af årets festivalprogram annonceret, og de sidste navne inden for både musik, kunst og talks bliver offentliggjort de kommende måneder. De nye navne slutter sig til allerede offentliggjorte kunstnere som The Cardigans, The National, Bette, Phlake og Efterklang.

I år finder festivalen sted fra fredag den 29. maj til søndag den 31. maj på Egeskov Slot på Fyn. Du kan købe din billet her.