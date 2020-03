Ibyen tipper: Billig kaffe og 2 koncerter, du ikke vil misse denne uge

Automatisk oplæsning

Guiden gælder fra 9. marts til 15. marts 2020.

Spis!

Du skal bare have en cappuccino og en cookie. »75 kroner«, siger ekspedienten. Lyder det velkendt? På Københavns kaffebarer betaler man mange steder 45 kroner for en kop kaffe uden af blinke, men i maj 2019 åbnede Minas Kaffebar på Nørrebro, der med sine faste priser på 15 kroner skilte sig ud.

Foto: @Steffotomania

Nu har Minas Kaffebar, som vores anmelder har kaldt et »scoop«, åbnet Minas Kaffebar 2.0, så du nu har to lokale kaffepushere på Nørrebro, der udover cappuccino og cookies også serverer frisksmurte boller, juice og sandwich. Og prisen er stadig 15 kroner for alt på menukortet. Smut forbi Minas nyåbnede kaffebar på Nørrebrogade 72. Se mere her.



Dans!

Trænger du til at bevæge din krop til noget ny-dansk soulmusik, der mest af alt giver dig følelsen af at køre langs den californiske kystline i en åben bil, så skal du tage på Hotel Cecil på lørdag. Danske M.I.L.K giver koncert i anledningen af debutalbummet ’Always Summer Somewhere’, der udkommer på fredag.

Med sig til at varme publikum op kommer danske Blikfang, en fusion af FRAADS-producer David Engelbrecht og forsangeren fra LØD, Søren Gade. Har du ikke fået nok af musik og dans efter koncerterne, kan du som altid give dig hen til mørket og musikken i kælderen til Cecil Am. Billetten koster 130 kroner og kan købes her.

Lyt!

København ekspanderer konstant. Og noget vidner om, at nattelivsscenen stiller større krav end bare høj musik, røgmaskine og sene åbningstider. Sidste måned åbnede Søpavillonen deres nye torsdags-jazzklub, der skal gøre jazzen moderne og give plads til unge talenter. Og på fredag kan du komme til den første Solo Salon på H15 i Kødbyen, en salon, hvor formålet er, at tage i byen, men samtidigt blive inspireret.

For 190 kroner opleve soloperformerne Selene Munoz, danser og koreograf, Jeanett Albeck komponist, sanger og skuespiller og pianisten Carsten Dahl. Og så bliver der lovet specialdesignede drinks som en del af billetten. Se mere her.