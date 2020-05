Explainer: Det ved vi om genåbningen af landets cafeer og restauranter

Hvordan kommer det til at se ud, når restauranterne må genåbne fra mandag 18. maj? Meget er stadigvæk usikkert, for retningslinjerne er endnu ikke kommet. Her er et overblik over, hvad vi ved.

For mange var det en glædelig nyhed, da regeringen torsdag 7. maj meldte ud, at restauranter, værtshuse og spisesteder igen må holde åbent fra mandag 18. maj. Præcis hvordan det skulle foregår og under hvilke forhold, ville blive oplyst senere, lød det.

Gæsterne reagerede med det samme. Reservationshjemmesiden DinnerBooking oplyser til Ibyen, at selv om antallet af daglige bordreservationer på danske restauranter langtfra har nået sit sædvanlige niveau, er det steget markant. Visse dage er det mere end firdoblet i forhold til for en uge siden.

Men her seks dage efter udmeldingen har restauratører og værtshusejere stadigvæk ikke fået nogen klare retningslinjer for genåbningen. Og det er ved at være et problem, hvis de skal blive klar til at køre service på mandag, har flere været ude at sige.

Ibyen giver her et overblik over, hvad vi ved – og hvad vi ikke ved.

1 Kvadratmeter og afstand

Afstandskravet er sat ned fra 2 til 1 meter, og det betyder, at vi må sidde tættere i restauranterne end først forventet.

Der gælder stadigvæk et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Forbuddet gælder dog ikke, hvis man kan sikre sig, at der i lokalet er 4 kvadratmeter per gæst. Kvadratmeterreglen ønsker restauranternes brancheorganisation Horesta at sænke, og de er i forhandlinger med erhvervsministeren:

»Kvadratmeterarealet er ikke i sig selv afgørende for, om en genåbning af restauranterhvervet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det handler derimod om afstand og hygiejne. Derfor ønsker vi det nuværende kvadratmeterkrav afskaffet«, forklarer administrerende direktør For Horesta, Katia K. Østergaard, i en mail til Ibyen.

2 Udeservering på veje og p-pladser

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har opfordret landets kommuner til at inddrage vejarealer, torve og parkeringspladser, så restauranter i stedet kan bruge dem til udeservering.

Forslaget var tæt på at blive til virkelighed i Københavns Kommune allerede nu. Et rødt flertal i Miljø- og Teknikudvalget var klar til give restauranter lov til at bruge nærliggende p-pladser til udeservering, men tiltaget blev bremset af gruppeformand for De Konservative, Jakob Næsager. Til Politiken forklarede han:

»Hvis man vil nedlægge parkeringspladser, så skal man samtidig anvise finansiering. Københavns kommune har årligt indtægter på 600 millioner fra parkering, der indgår i budgettet, og hvis man fjerner noget af indtægten, må man samtidig anvise besparelser andre steder«.

Medlem af Borgerrepræsentationen Astrid Aller (F) forventer dog, at de kan få stemt forslaget igennem senere på sommeren.

3 Menuer og åbningstider

Buffetrestauranter, kantiner og lignende får også lov til at åbne igen.

De skal dog have særlig fokus på hygiejne, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man eksempelvis bruger engangsservice.

Man regner med, at der kommer særlige regler for, hvornår og hvor længe restauranter må holde åbent.

4 Nye initiativer

Flere restauranter har allerede indført tiltag, som skal mindske smitterisikoen.

For eksempel har burgerrestauranten Halifax lavet en app, så gæster kan bestille og betale helt uden kontakt til de ansatte. Tre af landets største streetfoodmarkeder - Reffen, Broens Gadekøkken og Storm Pakhus - har også planlagt at åbne med flere håndvaske og en opfordring til, at folks selv tager service med.

I udlandet har man også set initiativer som for eksempel plexiglas mellem borde og siddepladser.

5 Langt fra alle åbner nu

Allerede nu er der flere steder, som har valgt ikke at genåbne 18. maj, blandt andet michelinrestauranten Søllerød Kro og værtshuset Byens Kro i Indre By.

Værtshuse må gerne genåbne fra 18. maj, men barer må ikke. Det er endnu ikke blevet specificeret, hvordan man skelner mellem de to.

Artiklen opdateres løbende.