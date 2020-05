Danske restauratører spørger gæsterne: Synes du, tjenerne skal bære mundbind? Skal vi tage din temperatur?

Med et nyt spørgeskema ønsker restauranterne at undersøge, hvordan de på bedst mulig måde kan forholde sig til gæsternes bekymring for smittespredning.

De danske restauranter har fået lov til at genåbne 18. maj, men det er stadig uklart, hvordan det praktisk skal foregå. Derfor afventer mange restauratører en klar udmelding fra myndighederne om, hvordan de skal forholde sig, når gæsterne vender tilbage.

Sideløbende med forhandlingerne på Christiansborg har en sammenslutning af danske restauratører og kokke med hjælp fra Copenhagen Business School og University College London nu dannet organisationen Bowline (pælestik, red.), hvis formål er at »dele ideer« og derudover samarbejde på tværs af branchen for at finde ud af, hvordan det »kulinariske fællesskab« på bedst mulig måde kommer gennem den nuværende krise.



Fakta De står bag undersøgelsen Christian Nedergaard, Ved Stranden 10 Eric Guthey, Copenhagen Business School Kamilla Seidler, Lola Matthew Orlando, Amass Nick Curtin, Alouette Vaughn Tan, University College London

I den anledning har sammenslutningen offentliggjort en spørgeundersøgelse, som de opfordrer danske restaurantgæster til at udfylde. Dette for at undersøge, hvordan restauranterne og personalet bedst muligt kan forholde sig til gæsternes bekymringer i forhold til smittespredning.

Skillevægge og handsker

I spørgeskemaet skal respondenterne bl.a. svare på, hvor lidt eller meget de bekymrer sig for tæt kontakt med medarbejdere, tæt kontakt med andre gæster og kontakt med fysiske overflader som f.eks. dørhåndtag, borde og bestik.

Derudover spørges der til, hvilke forholdsregler respondenterne ønsker for fremtidige restaurantbesøg: Skal personalet bære maske og/eller handsker? Skal der opstilles skillevægge mellem bordene? Skal de ansatte have taget deres temperatur, før de får lov til at arbejde?

Og videre: Skal også gæsterne have handsker på? Skal gæsterne have taget temperaturen, når de ankommer til restauranten? Er gæsterne villige til at betale et højere beløb for middagen, så restauranterne kan dække de højere omkostninger forbundet med de forskellige tiltag?

Spørgeskemaet kan udfyldes her, og når restauratørerne har indsamlet tilstrækkelig data, vil resultaterne blive offentliggjort.