Læser til brevkassen: Jeg har hørt, at Instagram er det nye Tinder. Men hvordan gør jeg?

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære brevdue

Vi kan gå den lange eller den korte vej om den her grød. Den korte er sådan her: Du trykker ’følg’, du trykker ’besked’, du skriver: ’Ja, hej, undskyld, men jeg synes bare, du har meget flotte krøller. Håber, du synes, det er okay, jeg bare sådan skriver det, Ibyens Brevkasse har sagt, jeg gerne må!’ (alle, der er vilde med nogen uden krøller, kan selv erstatte med tænder, øjne, kassebukser eller andet). Så kan det være, han bliver glad, for jeg tror, at noget, I har tilfælles, er en glæde ved de krøller, og ellers siger han nej, og så kan du lukke den skuffe.

Hvorfor alle disse regler, spørger du. De sikrer, at du kan tilnærme dig ham, og at han kan afvise dig, uden at det betyder det store

Den længere gåtur om grøden er sådan her: Hvordan flirter man? Det er et ubrugeligt og umuligt spørgsmål, for det, du skal lære, er, hvordan du flirter. Hvis der var én måde at gøre tingene på, havde vi alle sammen en håndfuld kærester nu. Det eneste, du kan gøre, er at prøve dig frem og tænke dig om, for du har da sikkert en idé om, hvornår du er mest charmerende. Og så er det altså også okay, at man ikke er sådan en, der scorer på Instagram – jeg har aldrig selv haft evnerne til at lande kælent på indbakkens bjørneskindstæppe.

Det drønkedelige svar er, at det handler om, at man selv skal finde ud af, hvor stort handikap man spiller med. Nogle cykler ethjulet og kan score i toiletkøen ved Rundetårn en tirsdag eftermiddag, andre skal bruge et ekstra digitalt eller alkoholisk hjul for at komme over målstregen, og så er der os, der har brug for datingappens støttehjul for at overhovedet komme ud af startboksen.

Men altså, skriv til ham, og hils fra mig. Det er svært at holde gode krøller, så han fortjener komplimenten uanset hvad.