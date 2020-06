Borgmestre i fælles opråb: København er for maskulin

Fakta

Sådan får veje deres navn i København

Vejnavnenævnet er et nævn under Teknik- og Miljøudvalget. Nævnets opgave er at behandle alle navngivningssager og afgive indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning.

Vejnavnenævnet har dog selvstændig kompetence til at træffe en begrundet afvisning af et navngivningsforslag, som ikke kommer fra kommunens udvalg eller forvaltningen.

Medlemmerne udpeges for den 4-årige valgperiode for Borgerrepræsentationen. For perioden frem til 2022 er følgende medlemmer udpeget til Vejnavnenævnet:

Ninna Hedeager Olsen (formand), Teknik- og Miljøborgmester, Enhedslisten

Marcus Vesterager, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet

Lars Weiss, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet

Fanny Broholm, medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet

Kilde: Københavns Kommune

