Gode råd: Skal du holde fest? Så gør det helst udenfor og sørg for, at nogle gæster er ædru

Hvis man påtænker at afholde en fest med et større selskab i nær fremtid, har Sundhedsstyrelsen onsdag udsendt nogle råd til at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Her anbefaler styrelsen blandt andet, at man ved steder, hvor der kan opstå trængsel såsom ved udskænkning eller toiletter, kan sætte markeringer på gulvet, der hjælper gæsterne med at holde afstand.

Samtidig anbefalinger styrelsen, at man som vært søger hjælp til at få retningslinjerne overholdt, hvis man påtænker at servere alkohol.

»Ved servering af alkohol bør man være opmærksom på, at anbefalingerne kan være sværere at følge, jo mere der bliver indtaget«, skriver Sundhedsstyrelsen.

»Ved større arrangementer kan du med fordel bede en eller flere om at holde sig ædru og have særligt fokus på, at værter og gæsterne har mulighed for at overholde anbefalingerne«.

Ud over afstandsmarkører anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at man sætter plakater op, som de fleste vil kende fra butikker og andre offentlige steder, med gode råd til generelt at undgå smittespredning.

Sådan lyder nogle af Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Alle med symptomer bør blive hjemme. Det allervigtigste tiltag i forhold til at forebygge smittespredning med ny coronavirus er, at personer med symptomer isolerer sig, det vil sige at personer med symptomer, som kunne give mistanke om COVID-19 ikke bør være til stede til arrangementer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at arrangementer, så vidt det er muligt, afholdes udendørs, fordi det giver bedst mulighed for at holde afstand og mindsker risikoen for både kontakt- og dråbesmitte.

Ved områder, hvor der kan dannes trængsel, fx ved udskænkningssteder eller kø til toiletter, kan du lave stregmarkering i gulvet eller lignende, der hjælper gæsterne med at holde afstand.

Ved servering af alkohol bør man være opmærksom på, at anbefalingerne kan være sværere at følge, jo mere der bliver indtaget. Ved større arrangementer kan du med fordel bede en eller flere om at holde sig ædru og have særligt fokus på at værter og gæsterne har mulighedfor at overholde anbefalingerne.

Vil du servere lette serveringer/ snacks til dit arrangement, kan du overveje indpakkede stykker eller små portionsanrettede skåle/glas/pindemadder, m.v. i stedet for fælles skåle med fx chips, nødder eller slik.

Der bør udføres hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer, fx ved ankomst til og afgang fra nye steder, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning eller efter host/nys. Håndvask og hånddesinfektion er lige godt, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.

Hold mindst 1 meters afstand til andre personer i det offentlige rum. Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.

Der bør opfordres til at medbringe hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter.

Du kan se alle anbefalingerne her.

ritzau/IBYEN