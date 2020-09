Anmelder: Har landets teatre ikke opdaget, at en pandemi hærger?

’I disse coronatider’ er en vending, man i øjeblikket hører alle vegne – som regel benyttet med den underforståede præmis, at alt naturligvis ikke kan være, som man ønsker sig. Intet er optimalt, det er tid til kompromiser.

Vi må finde os i utallige begrænsninger og tage, hvad vi kan få. Gå tidligere hjem, bære mundbind og stille os tilfredse med lidt mindre. Det drejer sig om vores alle sammens helbred og tryghed.

Også i den danske teaterverden er der lige nu et forståeligt (og lovmæssigt) fokus på tryghed. Vi holder afstand i halvtomme sale, der dufter af sprit, og de medvirkende testes hyppigt. At man overhovedet kan komme i teatret igen, er selvfølgelig fantastisk. Men det er også et forandret rum, vi lige nu kan træde ind i. Hvor man før kunne sætte sig derind og glemme for en stund, sætter vi os nu og husker på vores fælles ansvar som borgere i et civiliseret samfund. Det er måske et trygt, men også anderledes uroligt og selvbevidst rum.