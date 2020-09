Huxi Bach: »Mine jokes og deres forventninger crashede rimelig sindssygt«

I 5. klasse havde min dansklærer besluttet, at vi skulle lave et skuespil for klassens forældre. Vi skulle opføre ’Snehvide’, og som en øvelse skulle vi skrive vores egne replikker. Det var modigt gjort af hende. Jeg meldte mig hurtigt til den udfordring sammen med min bedste ven, Jeppe. Vi var nogle rimelig fremmelige drenge – syntes vi selv – så det kunne vi da sagtens stå for.

Jeppe skulle spille den onde stedmor, og så tog vi os lidt kreativ frihed og tilføjede en ekstra rolle til historien: den onde håndlanger. Og så gik vi ellers i gang med at skrive vores dialog. Vores lærer havde nok forestillet sig, at hele klassens skuespil skulle vare 30 minutter i alt.

Men min og Jeppes solo tog over en time, og vi ødelagde fuldstændig showet. Jeg tror, at mange forældre ikke havde brug for at sidde der flere timer den eftermiddag ... De var sgu lidt trætte af os, og hele stykket endte i kaos. Så min første sceneoplevelse var lidt en fiasko.