Lynguide til mænd: Sådan giver du din kvindelige kollega et kompliment i 2020

Lynguide til mænd

Sådan komplimenterer du din kollegas kjole

Okay kompliment: »Den kjole er virkelig flot! Er den ny?«.

Knap så okay kompliment: »Dine bryster stritter virkelig flot i den kjole! Er de nye?«.

Udsagn

Danske Bank vs. knofedt

»De unge generationer (...) mangler vilje og knofedt til at tage fat og skabe sine egne muligheder«, sagde chefstrateg i Danske Bank og dræbte bankens sidste goodwill med et tilfældigt vådeskud i eget fjæs.

Skamfuld indrømmelse

Den hemmelige glæde ved, at restauranterne lukker kl. 22

Så vi over 40 år ikke behøver have tømmermænd i tre dage. Det er som en sky, der letter.