Ibyen guider: Nu fejres Copenhagen Beer Week. Her er alt du skal vide

Du er så lykkelig over, at ikke alle ølfestivaler aflyses på grund af corona. Nu har du endelig mulighed for at blære dig med dine meget fornemme ølkundskaber.

Foruden din viden om øllens fermentering ved du også alt om øllets historie og kulturelle betydning for Danmark siden dets fremkomst i bondestenalderen. Du kunne nu alligevel godt bruge lidt sensorisk træning, hvorfor en ølsmagning på Nørrebro Bryghus lyder tiltrækkende.

Ølsmagning med Fanø Bryghus og Nørrebro Bryghus, Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, Kbh. N. Lørdag kl.14-15.30. Pris: 170 kr.