Advarer om skjulte fælder: Hunde bliver lokket til at spise barberblade

Et ungt kærestepar gjorde sig et ubehageligt fund, da de forrige søndag aften luftede deres hund i Valby, skriver Valby Bladet.

Da de nærmede sig Monrads Plads, kunne de se, at nogen havde placeret brød sirligt på jorden langs de sekskantede sten. Deres nysgerrige hund havde retning mod toastbrødene, der ved nærmere eftersyn glimtede mere end normalt.

Brødene var fyldt med afskårne spidser fra hobbyknive.

Hunden nåede ikke at komme til skade, men parret slog alarm med det samme, og politiet konfiskerede brødet for at undersøge det nærmere.

Flere fælder

Det er ikke første gang at kæresteparret har kontaktet Københavns Politi efter uhyggelige fund på deres hunderute.

»Det er fjerde gang, vi oplever det. Denne gang lå brødet fordelt rundt på stenene. En anden gang lå det i en pose, og to gange har indholdet bare været vendt ud mellem stenene«, siger hundeejer Mikkel Sonne Clifforth til BT, der også omtaler episoden.

Hundeejerne har været opmærksomme på faren, siden deres ejerforening lagde et billede op af en anden hund, der havde fået skåret munden op efter at have spist af brødet med det farlige indhold.

Også tidligere har området været plaget af skjulte fælder, der kan volde stor skade på dyr.

Københavns Politi oplyser til Ibyen, at man som følge af fælderne opfordrer alle borgere til at anmelde, hver gang de finder noget af lignende karakter.

I øjeblikket leder Københavns Politi efter spor, der kan pege på en gerningsmand eller motiv.

Det vides ikke, om brødet er lagt ud som fælder for hunde, rotte, duer eller andet.

Også på Facebook har parret været ude at advare om faren og appellerer til, at alle er ekstra opmærksomme på, hvad deres hunde løber hen imod, når nysgerrigheden sætter ind.