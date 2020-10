Ingen koncerter i år: Populært københavnsk spillested udskyder genåbning

Flere og flere spillesteder i København er så småt begyndt at genåbne. Det gælder dog ikke koncerthus- og natklub Hotel Cecil, der ligger et stenkast fra Gråbrødre Torv.

Folkene bag spillestedet har besluttet at udskyde genåbning indtil 1. marts 2021.

Det sker efter at de har haft lukket siden 11. marts grundet coronarestriktioner.

Det har ikke kun været ekstremt demotiverende Jesper Majdall, Hotel Cecil

Siden Danmark lukkede ned, har folkene bag forsøgt at finde løsninger for at afholde koncerter – dog uden held.

»Det har ikke kun været ekstremt demotiverende. Det antager også komiske former, når vi for fjerde gang skal informere billetkøberne om, at deres koncertoplevelse er udskudt yderligere. Derfor ændrer vi nu tilgangen til opgaven og skyder genåbningen til den første forårsdag i det nye år«, siger Hotel Cecils direktør Jesper Majdall i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at Hotel Cecil nu vil bruge tiden frem mod 1. marts - næsten et år efter nedlukningen - til at tænke i nye og anderledes koncertformater.

Programmet for foråret vil løbende blive opdateret her, hvor man også kan få information om de shows, der skulle være afholdt over vinteren.