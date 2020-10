Nye coronatiltag: Sådan bliver det at besøge Tivoli fremover

Fra mandag er Tivoli klar med en række tiltag, der skal sikre, at forlystelsesparken overholder coronarestriktionerne.

»I de vilde forlystelser har vi længe udleveret mundbind, som gæsterne skal have på. Fra mandag gælder det også visse indendørs forlystelser, for eksempel Den Flyvende Kuffert«, forklarer direktør Susanne Mørch Koch.

Vi ser besøgstal, der ligger på cirka indeks 50 i forhold til, hvad vi traditionelt ser Susanne Mørch Koch, direktør

Derudover skal der også bruges mundbind i koncertsalene i forlystelsesparken. Det kan også komme på tale at lukke indgange kortvarigt, hvis det skønnes nødvendigt for at undgå trængsel.

Lige nu er en af Tivolis højsæsoner - Halloween - hvor gæster plejer at flokkes for at komme til. Sådan er det ikke i år.

»Der er jo ingenting i år, der er, som det plejer. Heller ikke for Tivoli. Vi ser besøgstal, der ligger på cirka indeks 50 i forhold til, hvad vi traditionelt ser. Det er først og fremmest turister, vi mangler. Men der er også færre danskere«, siger direktøren.

Ny app

Tivoli har udviklet en app, hvor gæsterne kan være i digital kø, så store mængder ikke stimler sammen om forlystelserne.

Denne app har kun inkluderet visse forlystelser indtil nu, men den vil udvides til flere forlystelser.

Tivoli gør også brug af videoovervågning, til at følge hvor der kan opstå trængselssituationer. I så tilfælde rykker kontrollører ud og laver ensretninger eller spreder gæsterne.

OVERBLIK Nye tiltag i Tivoli Ud over at tilpasse sig forsamlingsforbuddet på 10 og kravet om at bære mundbind på indendørs arealer, skærper Tivoli sine forholdsregler på en række områder for at gøre gæsteoplevelsen endnu mere tryg: Ved alle forlystelser og spisesteder opsættes der skilte med en anbefaling om at bære mundbind.

Opmærksomheden øges på antallet af gæster og deres bevægelser i Haven for at være på forkant med foranstaltninger som f.eks. øget ensretning og om nødvendigt at lukke for indgang kortvarigt.

Der placeres flere kontrollører på strategiske lokationer.

Den digitale kø på Tivoli App’en udvides til flere forlystelser, og den fysiske kø afpasses til at rumme det antal gæster, der er plads til på den næste tur. Kilde: Tivoli Vis mere

»Der er heldigvis rigtig god plads i Tivoli. Vi har 82.000 kvadratmeter. Så der er god plads, og meget af Tivoli er jo udendørs«, siger Susanne Mørch Koch.

De seneste tiltag i Tivoli kommer, efter at regeringen fredag på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen annoncerede nye restriktioner. Her varslede regeringen blandt andet at forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10 fra mandag.

Samtidig indføres der krav om øget brug af mundbind i det offentlige rum.

Der er Halloween i Tivoli frem til 1. november. Parken genåbnes i sin juleudgave fra 13. november.

ritzau