Vil du have dit eget gratis træ i København? Så er det nu, du skal slå til

Få et gratis træ, hvis du lover at plante og pleje det.

Det tilbud har københavnerne nu fået. Igen.

Efter to års pause genindfører Københavns kommune nemlig ordningen ’Partnerskabstræ’. Ordningen går i sin al enkelthed ud på, at kommunen donerer træer til borgere, som selv planter og passer dem.

Også offentligheden skal dog nyde godt af de nye blade i byen.

Derfor er det et krav til de såkaldte træpartnere, at partnerskabstræerne plantes på private områder, hvor der enten er offentlig adgang, eller hvor offentligheden kan se træets krone.

1.571 nye træer plantet

Sidste gang, man kunne blive træpartner i København, var i 2016. Dengang blev 1.517 nye træer plantet i kommunen, 45 procent af dem på Amager. To år senere blev projektet dog stoppet på grund af statens anlægsloft.

Men nu er det altså igen muligt for natursultne københavnere at få fingre i bøg, poppel og birk. På grund af coronakrisen er anlægsloftet nemlig blevet fjernet i år, og kommunen har derfor valgt at genindføre ordningen.

Det er »herligt«, mener Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL):

»Hvert eneste træ er jo med til at gøre byen grønnere til glæde både for træets ejer og for andre københavnerne«, siger teknik- og miljøborgmesteren i en pressemeddelelse.

For at blive en af byens nye træejere skal man ansøge på kommunens hjemmeside. Her kan man også finde vejledning til at vælge det helt rigtige bytræ.