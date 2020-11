Ibyen guider: Tag til koncert med håndsprit, mundbind og kolde øl

Du trænger til at få smurt leddene med andet end omega-3, så en tur på Loppen lige sagen. Godt nok skal du blive siddende under koncerten, men musikens rytmer skal nok finde vej til din krop. Din stivbenede kæreste glæder sig dog over covid-restriktionerne, der ud over at holde jer siddende også giver jer en såkaldt seater, der følger jer hen til jeres siddepladser; det er jo næsten en royal oplevelse!

JJ Paulo. Loppen, Sydområdet 4B, 1440 København K. Koncertstart kl.22.00.