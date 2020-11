Ibyen tipper: Først blev den aflyst. Men nu genopstår populær juletradition i København på ny

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i din indbakke ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Se! Hvis det har ærgret dig, at Christianias årlige julemarked i Grå Hal for første gang i 45 år er blevet aflyst, kan du nu glæde dig over, at der alligevel bliver lidt julestemning i fristaden. Fra 1.-22. december åbnes for såkaldte »levende« værksteder, madboder og små juleboder.

Foto: Lasse Kofod Boder som disse i Den Grå Hal er aflyst. Men det bliver alligevel jul på Christiania i år.

Nogle af Christianitterne åbner sågar deres hjem for besøgende, ligesom alle virksomheder sammen laver en stor julestue. Læs mere på Christianias hjemmeside her og facebookeventet her.

Se!På onsdag fylder en af Københavns ikoniske bygninger 100 år. Så du skal selvfølgelig cykle forbi Vesterbrogade og råbe tillykke til Axelborg og beundreden historiske arkitektur tegnet af Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe og opført i 1920. Axelborg er et af de få steder i København, du finder paternoster-elevatorer – de cykliske, åbne elevatorer, du måske husker fra tv-serierne ’Borgen’ og ’Krøniken’ og fra Christiansborg.

I 1960’erne husede Axelborg i øvrigt en populær ’mælkepop’, en slags milkshakebar, hvor de unge mødtes og bællede milkshake og hørte pigtrådsmusik. Mælkepoppen var et snedigt markedsføringstrick fra Danske Mejeriers Fællesorganisation, der holdt til i bygningen, og som ville have mejeriprodukter gjort smart blandt datidens unge. Axelborg er stadig hovedsæde for det organiserede danske landbrug, i dag med organisationer som Landbrug & Fødevarer og DLG, men tidligere Statsradiofonien, datidens Danmarks Radio, også holdt til i bygningen, der onsdag fylder 100 år. Hip hip!

Foto: Holger Damgaard Axelborg i Vesterbrogade er kendt som hovedsæde for landbrugets organisationer og som en af landets eneste bygninger med paternoster-elevatorer.

Foto: Lars Hansen I 1960'erne husede Axelborg også en mælkepop – årtiets populære mødested for unge, der kom for milkshakes og pigtrådskoncerter.

Hør!Mandagens sidste anbefaling er, at du skal besøge det lille, gule kulturhus Øen på hjørnet mellem Mimersgade og Bragesgade på Nørrebro, der løbende arrangerer udstillinger, koncerter og festivaler – som det tilbagevendende event Ordlyd, hvor en forfatter og en elektronisk musiker improviserer en fælles performance.

Foto: Øen Øen var i flere år lager for en kjoleforretning, men er i dag omdannet til et non-profit kulturhus for unge.

Og netop det sker på torsdag fra 19-22, hvor du kan opleve forfatter Lea Marie Løppenthin (’Sæson’ og ’Nervernes Adresse’) og komponist Sofie Birch med opvarmning fra lyd-/ord-/billedkollektivet Astragramme. Læs mere her.