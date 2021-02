Ibyen tipper: Er det her, din næste gåtur i København skal gå hen?

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Se! Tirsdag 2. februar er det kyndelmisse, en gammel kristen tradition, som markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Selv om byen ikke summer af det samme liv, som den plejer, sørger Copenhagen Light Festival for, at der er alligevel noget at opleve, hvis man får lyst til at bevæge sig ud i minusgraderne. Fra på fredag og frem til 27. februar afvikles festivalen, hvor både upcoming og etablerede kunstnere fremviser lyskunst på pladser, steder og parker rundt omkring i byen.

Foto: PR/Christoffer Askman Fra på fredag og frem til 27. februar kan du opleve Copenhagen Light Festival i København, hvor forskellige lysværker bliver udstillet på gader, i parker og steder rundt omkring i byen. Her et billede af værket ‘Beads'n Strings’ af Silla Herbst og Katrin Barrie Larsen fra sidste års Copenhagen Light Festival.

Fra på fredag og frem til 27. februar kan du opleve Copenhagen Light Festival i København, hvor forskellige lysværker bliver udstillet på gader, i parker og steder rundt omkring i byen. Her et billede af værket ‘Beads'n Strings’ af Silla Herbst og Katrin Barrie Larsen fra sidste års Copenhagen Light Festival. Foto: PR/Christoffer Askman

Københavnerne har allerede fået en lille forsmag på lyskunsten med et værk af kunstnerne Byen Sover. De står bag en ny udendørs lysekrone, der fremover pryder foran Østre Kapel på Vestre Kirkegård. Med Copenhagen Light Festival kommer der flere selfieværdige værker, som kan fylde diverse Instagram-feeds. Se programmet her.

Hør! Du kender måske Brodie Sessions fra deres livestream-festival tilbage fra maj sidste år. Her kunne man sidde hjemme i coronaeksil og lade som om, man var til koncert med kunstnere som First Hate, Peter Sommer, Bisse og GOSS.

Nu er konceptet tilbage med blandt andet en session med bandet Ganger, som for første gang optræder med et akustisk set. I stil med Brodie Sessions’ indievibe er det hele filmet på 16 mm film, og koncerten kan man se på deres Youtube-kanal.

Gå! Er du ved at nå et punkt, hvor turen rundt om Søerne med vennerne nærmest mere er en irriterende rutine end et friskt pust til dit hjemmearbejde? Og er du blottet for inspiration til, hvordan du skal udforske en by, du føler, du i forvejen kender lidt for godt?



Så har Ibyen et bud på en lidt mere særlig gåtur, hvor du blandt andet både kan lægge vejen forbi kunst i det offentlige rum, blive klogere på historien omkring Christiansborg Slot og lære om byens broer på en arkitektonisk byvandring. Med guiden følger også anbefalinger til, hvad du kan proppe i ørerne undervejs.