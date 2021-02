Mens frisørerne holder lukket, bør vi hylde det laaange hår

For nylig lagde jeg et billede op på Instagram, hvor jeg stod ved siden af en hest, der havde lige så fjollet langt pandehår, som jeg har for tiden.

»Måske er nedlukningen gået for vidt, når ikke engang sagesløse heste kan komme til frisøren«, skrev jeg nedenunder i endnu et håbløst forsøg på at være morsom.

Men faktisk er det jo et sprængfarligt emne.

Blandt andet er der naturligvis de mange frisører på fallittens rand, men der vil jeg foreslå, at de (helt diskret) tager på hjemmebesøg, hvorefter folk så stikker håret ud gennem brevsprækken, sådan tot for tot. Alternativt er Zoom-klipning også en mulighed: ’Klip dig selv med Camilla (hvorfor hedder frisører altid det?), lektion 1: Pandehår’, og så er det ellers bare frem med hækkesaksen og vaterpasset.

Men først og fremmest er jeg bekymret for alle dem med skrøbelige og forvoksede egoer, der især er forankret i frisuren, og her tænker jeg på folk som Trump, Hitler, mig selv og så videre. Når man tænker på, hvor mange ulykker, der er foregået trods fri adgang til frisører, kan jeg slet ikke forestille mig, hvad det ender med, hvis vi ikke snart kommer under saksen.