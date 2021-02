»Lad være med at købe dine bobler i Kvickly«: Sådan skal du holde valentinsdag

Fyldte chokolader, hjerteformede heliumballoner, rosenblade alle vegne og dyb, dyb øjenkontakt.

14. februar er det valentinsdag, og ja, omtalen af den er ofte en anelse pladderromantisk. Men efter snart et år i undtagelsestilstand med trange kår for romantikken kan dagen måske være den førstehjælp, dit kærlighedsliv har brug for.

Hvis du også er kørt død i at stavre rundt om Søerne med frosne fingre, og hvis fastelavnsbollerne ikke helt gør det for dig, så læs med her.

Ibyen har spurgt tre kærlighedskyndige københavnere og Ibyens egen brevkasseredaktør til råds om, hvordan man bedst opnår en romantisk valentinsøndag på trods af nedlukning og minusgrader.

Anna Juul, forfatter og kendt som sit alterego digteren Veronika Katinka: