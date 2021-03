Smukke gåture, gadekunst og tyrkiske delikatesser: Sådan skal du bruge 24 timer i Odense

12.00Vietnamesiske sandwich

Velkommen til Odense! Start dit fynske eventyr med en gåtur gennem Kongens Have og centrums tætpakkede gader. Slut på Vesterbro (jaja, det har vi også herovre) ved det vietnamesiske madhus Banh Mi Sai Gon. Her serverer ejer Hanh Mai lækre banh mi-sandwich med kylling, tofu eller svinekød til den nette sum af 60 kroner. Til at stille tørsten kan du købe lemonade, isthe, the og kaffe. Sidstnævnte er naturligvis (også) lavet på vietnamesisk manér og serveres derfor med kondenseret mælk.

Banh Mi Sai Gon, Vesterbro 21

13.00Hej H.C.!