Får du dårlig samvittighed, når et bud leverer din takeaway? Så skal du nok ikke kigge med her

Ung videokunst om de drømme og frustrationer, der karakteriserer livet under coronakrisen.

Det kan du fra mandag 8. marts finde på Sydhavn Station.

Her er Sydhavn Teaters ungeplatform ST:ART og Udstillingsstedet Sydhavn Station nemlig gået sammen om at udstille 15 lydløse videoværker af scene- og billedkunstnere mellem 18 og 30 år.

Med reference til Sydhavns postnummer, 2450, er alle videoerne maksimum 24,50 sekunder lange og kan derfor nemt ses på vej til eller fra S-toget på stationen. Til Ibyen fortæller projektleder på Sydhavn Teater Lasse Mouritzen, at ST:ART gerne vil omsætte noget af den unge kunst, der skabes under coronakrisen.

»Vi tog derfor kontakt til Udstillingsstedet Sydhavn Station, der ligesom os arbejder med kunst i det offentlige rum. De var heldigvis meget åbne for et lokalt samarbejde og for at skabe en udstilling, der henvender sig til folk i en coronatid«, siger Lasse Mouritzen.

Med værket ’Cries’ præsenterer kunstneren Christian Kingo eksempelvis et animationsværk, der sætter fokus på livet for budene i udbringningsbranchen, som ifølge Kingo eksemplificerer den »ensomhed, som kun er begyndelsen på et nyt arbejdsmarked, hvor fællesskab erstattes af software«:

»Kurérjobbet bliver brandet som et svar på frihed med selvvalgte arbejdstimer og et aktivt udendørsliv modsat byens isolering. Realiteten af jobbet er dog snarere frihedsberøvende i form at dets stigmatisering og et arbejdsmiljø henvist til gaden med distancerede kollegaer og kommunikation gennem apps«, siger Kingo i en pressemeddelelse.

Hjemlig og intime

Projektleder Lasse Mourtizen håber, at udstillingen kan overraske forbipasserende og give dem noget at tænke over. På udstillingen vil besøgende opleve en masse kunst, der »bærer præg af at være blevet skabt under en pandemi«.

Stephanie Hougaard Lloyd er en af kunstnerne i ST:ART’s nye udstilling. Her er screenshottet fra hendes film, ’Corona-kuller’. Foto: Stephanie Hougaard Lloyd/Sydhavn Teater

»Mange af værkerne er skabt i en hjemlig og intim sfære. De forbinder sig til vores begær, kedsomhed og frustration i tiden med social afstand og isolation. Det har en særlig virkning, når de personlige optegnelser pludselig vises i det offentlige rum. Det giver et indblik i noget af det sårbare og kræftfulde, som resonerer i ungdommen og kunsten under coronapandemien«, siger Lasse Mouritzen.

Hvis man ikke befinder sig i nærheden af Sydhavnen, kan udstillingen også opleves online på Sydhavn Teaters hjemmeside. Her er hele 55 videoværker tilgængelige i perioden 8. marts til 8. april. De 15 værker på Sydhavn Station kan ses indtil 17. marts.