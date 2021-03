Speedos bliver kæmpe i 2021. Jeg har allerede bestilt mine

Tilstand

Marts

Tidligere: Måned, hvor man sidder i kø til rejseselskabet i arbejdstiden for at booke uspecificeret all inclusive til Antalya, mens det værker lidt i hovedet efter bytur. I dag: Måned, hvor man sidder i kø til ’indefrosne feriepenge’, mens det værker lidt i næsen efter en kviktest.

Tilstand 2

April

Hvor vi starter med at besøge de liberale serviceerhverv for at få en hurtig spraytan og en velklippet hipster-midterskilning og slutter af med at sidde på en udendørs vinbar, råbende »MIN GODE HERRE, vi vil gerne bestille EN AF HVER«, mens vi er iført et smil, der nægter at gå væk, som sad der tivoli-balloner fast i mundvigene.

Manna fra himlen

Indefrosne feriepenge

Aldrig tidligere har ordet ’indefrosne’ været del af så positiv en sætning. Alt er i det hele taget magisk: Det er som pludselig at finde for 34.000 kroner flasker under håndvasken.