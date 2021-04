Guide til en påske med snaps og søndagsmesse

Du har aldrig helt forstået, hvorfor det hedder skærtorsdag eller langfredag, men dejligt er det da, at religion giver dit ellers sekulære liv et tiltrængt break. Højtider fejrer du som oftest med god mad og alkohol, og påsken er ingen undtagelse. Du trænger til selskab og festivitas. Du er sågar begyndt at have drømme, hvor du sidder på værtshus, drikker for mange lunkne fadøl og ryger alt for mange cigaretter, på trods af at du stadig ser dig selv som ikkeryger. Påsken fejres derfor med en virtuel snapsesmagning, hvor du og dine venner mødes online for at lege ægte snapsconnaisseurs.

Din årlige tur til Rom og påskemessen på Peterspladsen er aflyst i år. Heldigvis er forsamlingsforbuddet herhjemme hævet til 50 ved kirkelige handlinger udendørs, og den vigtigste højtid i kristendommen skal naturligvis fejres med udendørs gudstjeneste, så vi bliver mindet om Jesu død og opstandelse. Savner du stadig the real deal, så hold øje med pave Frans, der nøjagtig som sidste år sørger for, at folk kan følge med i gudstjenesterne hjemmefra via Vatikanets egen YouTube-kanal. Hvem sagde, at kirken var gammeldags og imod modernisering?

Vor Frue Kirke. Nørregade 8, Kbh. K. Søndag kl. 10-10.30.

Ægget. Ja, du gættede rigtigt. Det er ikke en rigtig påske uden en æggejagt. Foruden en smuk forårshave og hundredvis af tulipanløg byder Tivoli på jagt efter de forsvundne guldæg. Guldæggene er placeret rundt om i haven, og der er naturligvis en præmie til den kløgtige, der via skattekortet finder alle æg. Selv om videnskaben med dens kolde fakta har fastslået, at ægget kom før hønen, er æggejagten en oplagt mulighed for at præsentere børnene for det filosofiske dilemma om livets oprindelse – det vil nok skal skabe meget forvirring resten af påskedagene.

Tivoli. Vesterbrogade 3, Kbh V. Husk negativ covid-19-test.