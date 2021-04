Grossister kimet ned af restauranter op til genåbningen

Køleskabene og fryserne hos grossisterne er fulde. På restauranterne er de tomme efter måneders nedlukning.

Om lidt ser det ud til at blive omvendt: Med politikernes beslutning om at tillade landets restauranter atter at åbne dørene for gæster er der pludselig blevet meget travlt hos de grossister, der leverer råvarer til spisestederne.

Det er vel at mærke grossister, der for manges vedkommende har set omsætningen dykke markant på grund af nedlukningerne. Men fredag morgen begyndte telefonerne at ringe igen.

Bestillingerne vælter ind.