Politisk flertal fastholder omstridt 30-minutters-regel

Et flertal i Folketinget har stemt nej til at afskaffe reservationskravet på 30 minutter.

Det skriver sundhedsordfører for Venstre Martin Geertsen på Twitter.

»Venstre har i dag stillet forslag i Folketingets Epidemiudvalg om at afskaffe 30-min-booking-regel på restauranter mv. Bakket op af Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Konservative. Stemt ned af rødt flertal«, skriver han.

Reservationskravet betyder, at gæster skal bestille bord på en restaurant eller et værtshus, mindst 30 minutter inden ankomst.

Reglen har fået kritik af især værtshuse og barer, der ikke er vant til at operere med et reservationssystem. Flere værtshusejere mener, at man risikerer at reservere bord i flere timer til nogen, der går efter den første øl.

Berlingske skrev tirsdag, at Statens Serum Instituts (SSI) ekspertgruppe for matematisk modellering af epidemien var ved at regne på en model, hvor man kunne afskaffe kravene.

Radikale: Vi har ikke noget bedre alternativ

Radikale var blandt dem, der stemte imod at afskaffe reglen. Sundhedsordfører Stinus Lindgreen forklarer på Twitter, at man endnu ikke har fundet en god måde at reducere smittefaren på, hvis man afskaffer reservationskravet.

»I aftalen er det gjort klart, at der skal være bordbestilling for at begrænse smitten og undgå sammenstimlen. Udmøntningen med de 30 minutter skal erstattes med noget andet. Den del mangler her og er som sagt ved at blive løst af de relevante parter«, skriver han.

Han kritiserer desuden, at forslaget fra Venstre kommer midt i arbejdet med en ny ordning. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) sagde tirsdag, at han var åben for at erstatte 30-minutters-reglen med en anden ordning.

»Fordi vi respekterer de parter, der netop nu kigger på en løsning. Vi holder vores aftaler. Forhandlinger foregår i aftalekredsen. Ikke i udvalget. Sådan er arbejdsgangen nu engang«, skriver Stinus Lindgreen på Twitter.

Kravet om tidsbestilling er i første omgang gældende frem til 6. maj. Det er kun gældende, hvis man sidder indendørs.

